Попова объяснила, почему ограничительные меры могут отличаться в регионах

Ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, могут отличаться в регионах, потому что губернаторы вправе ужесточать их при ухудшении эпидемиологической ситуации. Об этом на совещании в правительстве заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Согласно постановлению главного санитарного врача, например, по всей стране вводятся ограничения на проведение массовых мероприятий. Максимальное число человек на них не может превышать 500 человек. "Однако при ухудшении ситуации с коронавирусом глава региона имеет право уменьшить это число, ввести более жесткие меры", - сказала она.

Она также подчеркнула, что в ряде регионов ситуация с коронавирусом стабилизируется. Так, в 10 из них вторую неделю наблюдается снижение случаев зарегистрированных больных. При этом в 71 регионе число инфицированных за этот период увеличилось на 2%, в четырех - ситуация не изменилась, в 14 - отмечен крайне высокий рост заболеваемости. В их числе - Северная Осетия-Алания, Липецкая область, Республика Тыва, Новгородская и Свердловская области, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Ставропольский край, Кабардино-Балкарская Республика, Курганская, Пензенская, Томская, Ульяновская и Белгородская области.

Попова подчеркнула, что остановить распространение коронавируса и его дальнейшую мутацию позволит только массовая вакцинация населения.