Роспотребнадзор назвал регионы с максимальным ростом случаев COVID-19

В 14 российских регионах рост заболеваемости COVID-19 25% за пять суток. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Это Республика Северная Осетия-Алания, Липецкая область, Республика Тыва, Новгородская и Свердловская области, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Ставропольский край, Кабардино-Балкарская Республика, Курганская, Пензенская, Томская, Ульяновская и Белгородская области", - сказала она.

При этом в Москве Роспотребнадзор фиксирует снижение заболеваемости.

"Доля столицы в общей заболеваемости снижается с 37% на 25-й неделе до 20% на текущей неделе", - отметила Попова.

Кроме Москвы, положительная динамика зафиксирована еще в девяти регионах. Речь идет о Московской, Владимирской, Псковской, Орловской, Смоленской и Кировской областях, Карелии, Забайкальском крае и Бурятии.