Как не ошибиться при сдаче тестов на антитела к COVID-19

Так, исполнительный директор сети клиник "Семейный доктор" Эльвира Соколовская пояснила, что сегодня в России для определения коронавируса используются более 150 различных тест-систем, которые между собой делятся на количественные и качественные. К тому же все тесты различаются чувствительностью.

Качественные тесты используются для того, чтобы понять, есть ли у человека антитела к коронавирусу в принципе, а количественные - определяют их концентрацию. Сами тесты могут показывать антитела, которые вырабатываются к разным антигенам (элементам вируса). Например, тест на антитела класса IgM покажет острую фазу заболевания, а на антитела класса IgG подтвердит то, что человек уже переболел и у него выработался иммунитет.

"У каждой тест-системы есть свои показатели измерения и референсные значения, которые лаборатория указывает, как правило, на бланках результата", - пояснил медицинский директор лабораторной службы "Хеликс" Дмитрий Денисов. Он подчеркнул, что сравнивать результаты тестов можно только, если они выполнялись одинаковым методом на реагентах одного и того же производителя. "Поэтому лучше сдавать количественные тесты на антитела в одних и тех же лабораториях, с использованием одинаковых тест-систем", - подытожил эксперт.