Минздрав рекомендовал отказаться от бани и алкоголя в день прививки

В день прививки лучше не посещать баню и не употреблять спиртное. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".

"Рекомендуется все-таки соблюдать лечебно-охранительный режим в этот день", - сказал он.

Министр также рекомендовал исключить спортивные и любые другие нагрузки. Он также пояснил, что после прививки может болеть рука в месте введения вакцины. В этом нет ничего страшного. По его словам, любая инъекция вызывает дискомфорт, а в данном случае - вводится иммунобиологический препарат​​​.

Вакцина также может вызвать повышение температуры в течение суток. Если температура будет сохраняться дольше 36 часов, нужно обратиться в поликлинику.

"В целом переносимость у российских вакцин хорошая, но каждый человек индивидуальный", - подчеркнул Мурашко. По его словам, в течение получаса после прививки лучше оставаться в поликлинике под наблюдением врачей на случай возникновения аллергической реакции.