Мурашко рассказал о новой особенности коронавируса

Коронавирус стала быстрее распространяться, а течение заболевания и появление осложнений у пациентов ускорилось, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, если раньше мы видели, что поражение легких развивалось к шестым-седьмым суткам, то сегодня выраженное пораженное легких может возникать уже к третьим-четвертым суткам.

"Более быстрое распространение инфекции среди населения и более быстрое течение заболевания у пациентов - сегодняшняя особенность коронавируса", - сказал он.

Министр подчеркнул, что при лечении людей ее нужно обязательно учитывать, чтобы предупредить развитие осложнений у заболевших.

Как ранее пояснила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, причиной быстрого распространения коронавируса стал новый более заразный штамм, который циркулирует сегодня на территории страны.