Мурашко рекомендовал привиться до осени

Привиться от коронавируса лучше до начала сентября, после этого начнется подготовка к сезону гриппа, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

"Вакцинация от гриппа начнется в сентябре, поэтому в августе лучше завершить вакцинацию от коронавируса. А поскольку она проводиться в два этапа с перерывом в 21 день, то прививаться следует начать уже сейчас, то есть - в июле, не откладывая на более поздний срок", - сказал он.

Министр также добавил, что сегодня нет никаких достоверных критериев, по которым можно было бы определить необходимый уровень антител, который может защитить от повторного заболевания коронавируса. Поэтому он рекомендовал прививаться переболевшим, а также проходить ревакцинацию тем, кто делал прививку полгода назад и раньше.

"Ориентироваться на уровень антител сегодня не стоит. Лучше придерживаться календарного принципа повторной вакцинации", - подытожил Мурашко.