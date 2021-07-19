Новосибирский вирусолог назвал новые симптомы коронавируса

У тех, кто болеет "индийским" штаммом коронавируса, проявляются другие симптомы по сравнению с прежней "версией" болезни.

Как рассказал KP.Ru вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов, сейчас снижается количество случаев потери обоняния и вкуса, зато растет число больных с поражением желудочно-кишечного тракта.

По словам ученого, в крупных городах штамм "дельта" вытесняет другие, поэтому непривычные симптомы фиксируются чаще. В частности, сейчас у пациентов с COVID-19 наблюдается насморк, который раньше был редким симптомом.

Причина появления других симптомов, рассказал Сергей Нетесов, - изменение строения рецептор-связывающего домена S-белка вируса. Он стал по-другому взаимодействовать с клетками человеческого организма. "Изменились свойства вируса, он стал нарабатываться в больших количествах, сильнее стал поражаться желудочно-кишечный тракт", - сказал вирусолог.