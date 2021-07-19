Новости

В правительстве поддержали запрет продажи животных в зоомагазинах 14:42
Жилищные сертификаты в этом году получили около 3,5 тысячи семей 14:37
В Татарстане мужчину убило током в бассейне 14:35
Матвиенко предложила отработать в Амурской области схему газификации домов 14:33
Росстат зафиксировал рост объема строительства жилья в регионах 14:20
В Хакасии начал работать мобильный госпиталь Минобороны 14:20
"Перевал Дятлова" выйдет на HBO Max 14:19
В Волгоградской области подростка засыпало 14 тоннами пшеницы 14:15
Россияне стали больше экономить 14:09
МХАТ заключил новый контракт с Ольгой Бузовой 14:07
Под Костромой бетонной плитой придавило двух детей 14:06
"Роскосмос" планирует повысить зарплаты на космических предприятиях 14:03
Правительство доложит президенту об инициативах по достижению наццелей 13:59
Экипажи российских Ми-8 отработали высадку десанта в горах Тянь-Шаня 13:55
Минпромторг потребует снижения цен на овощи в магазинах 13:49
Дуэйн Джонсон может стать героем третьего "Космического джема" 13:49
Песков: Тема Афганистана затрагивалась на встрече Путина и Байдена 13:48
В Москве задержали изготовителей поддельных медицинских справок 13:47
В "Лукойле" назвали условие падения цен на бензин до 20 рублей за литр 13:44
Песков: Решение по делу Калви не сможет повлиять на бизнес-сообщество в РФ 13:42
Ситуация с коронавирусом в Подмосковье стабилизируется 13:42
РПЦ: Ризу-оклад Казанской иконы Божией Матери передали в восстановленный храм в Казани 13:35
Недобросовестный застройщик нанес ущерб дольщикам на 310 млн рублей 13:34
Число жертв наводнения в Германии достигло 164 13:21
Захвативший банк тюменец направлен на психиатрическую экспертизу 13:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят развитие календаря прививок в условиях COVID-19
В "РГ" обсудят развитие календаря прививок в условиях COVID-19
Минтруд разъяснил порядок выплаты пособий на школьников
Минтруд разъяснил порядок выплаты пособий на школьников
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
19.07.2021 13:20
Рубрика: Происшествия

Захвативший банк тюменец направлен на психиатрическую экспертизу

Текст: Екатерина Призова

Мужчина, который захватил отделение банка и удерживал его работников в заложниках, направлен на психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета Тюменской области.

Фото: Ирина Никитина/РГ
В Тюмени эвакуировали жителей дома, в котором захватили банк

Напомним, утром седьмого июля в офис на Червишевском тракте зашел 32-летний мужчина с рюкзаком, он объявил, что в нем - взрывное устройство (позднее выяснилось, что при себе у него был муляж, неопасный для окружающих). Налетчик потребовал 13 миллионов рублей, но в процессе переговоров сумма выросла на два миллиона. Примерно через два часа после захвата банка он получил деньги, а на выходе был обезврежен бойцами Росгвардии и передан в руки полицейских.

Сообщалось, что мужчина имеет отклонения, находился в неадекватном состоянии и состоял на учете у психиатра. Пока, однако, эта информация не подтверждена. По делу будет проведен ряд экспертиз, в том числе - психолого-психиатрическая, которая и должна установить, был ли он вменяем на момент совершения преступления. Фигурант находится под стражей. Расследование уголовного дела о захвате заложника продолжается.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень

Главное сегодня

"Роскосмос" планирует повысить зарплаты на космических предприятиях
В Совфеде выступили за обязательный техосмотр автомобилей
Депутат предложил доплачивать пенсионерам за вакцинацию
Алексей Березуцкий утвержден главным тренером ЦСКА
"Академик Черский" приступил к укладке "Северного потока-2" у Германии
ФСБ опубликовала видео задержания в Москве несостоявшегося террориста
Почему на дорогах в Подмосковье медленно снижается аварийность