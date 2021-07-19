Захвативший банк тюменец направлен на психиатрическую экспертизу

Мужчина, который захватил отделение банка и удерживал его работников в заложниках, направлен на психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета Тюменской области.

Напомним, утром седьмого июля в офис на Червишевском тракте зашел 32-летний мужчина с рюкзаком, он объявил, что в нем - взрывное устройство (позднее выяснилось, что при себе у него был муляж, неопасный для окружающих). Налетчик потребовал 13 миллионов рублей, но в процессе переговоров сумма выросла на два миллиона. Примерно через два часа после захвата банка он получил деньги, а на выходе был обезврежен бойцами Росгвардии и передан в руки полицейских.

Сообщалось, что мужчина имеет отклонения, находился в неадекватном состоянии и состоял на учете у психиатра. Пока, однако, эта информация не подтверждена. По делу будет проведен ряд экспертиз, в том числе - психолого-психиатрическая, которая и должна установить, был ли он вменяем на момент совершения преступления. Фигурант находится под стражей. Расследование уголовного дела о захвате заложника продолжается.