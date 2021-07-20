Как понимать результаты тестирования на антитела

В соцсетях одни в шутку, другие всерьез "меряются антителами". "У меня после вакцинации 90 антител", - пишет знакомый пиарщик. А коллега по цеху сокрушается, что никаких антител у него после прививки не появилось. И просит совет: может, мало двух прививок, надо третьей "заполировать"?

Врачи советуют россиянам не слишком увлекаться подсчетом антител. Они бывают разные, и надо понимать, после чего они появились и от чего защищают.

Чем отличаются антитела после коронавируса и вакцинации?

- Основная разница в вырабатывающихся антителах против коронавируса после вакцинации и после перенесенного заболевания заключается в том, что чаще всего после болезни вырабатываются антитела ко всем структурам вируса - как к тем, которые важны для его жизни и которые могут его нейтрализовать, так и к тем, которые не влияют на жизнеспособность вируса, и даже наличие этих антител не говорит о том, что вирус будет инактивирован, - рассказал "Российской газете" руководитель филиала ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

Прививка и те вакцинные модификации, которые сегодня применяются, заставляют иммунную систему работать, поясняет ученый. "То есть основная идея вакцинации - показать иммунной системе не все, что есть на поверхности вируса, а только те места, куда иммунная система должна ударить. Поэтому антитела образуются достаточно специфичные, которые направлены против уязвимых участков вируса", - продолжает Семенов.

Поэтому после болезни может быть очень много антител, но их эффективность будет незначительна, подчеркивает он. "После вакцины антитела, которые образуются, направлены именно на защиту. Поэтому мы и видим, что среди переболевших очень много людей, которые заболевают повторно. После вакцинации иммунная защита пробивается только в какой-то доле процента случаев, и то такие пациенты болеют легче, потому что даже если вирус пробивает защиту после прививки, его все равно эти антитела сдерживают, связывают и дают возможность подготовиться организму эффективно сопротивляться вирусу", - отмечает Семенов.

Существует ли критерий количества антител, которые способны защитить от коронавируса?

Пока нет международного стандарта поствакцинальных или постинфекционных антител, который бы четко указывал, что именно такое их количество надежно защитит от ковида, поясняет Семенов.

"Как было с прививкой от гепатита В. Собрались эксперты со всего мира и в итоге после длительных дебатов, изучений, сравнений подобрали те антитела, которые инактивируют вирус гепатита В. Поэтому сейчас в каждой лаборатории доступен стандарт: 10МЕ эффективных антител. Для коронавируса, поскольку это новая инфекция, такого стандарта пока нет. Обычно его выработка занимает несколько лет. Поэтому сравнивать между собой тесты, полученные на разных тест-системах, бессмысленно. Сейчас они измеряют антитела не в абсолютных, а в некоторых относительных величинах", - уточняет ученый.

Но в целом, по его словам, общая закономерность такая: если у человека много антител в рамках интерпретации той тест-системы, которой он делал тест, то, скорее всего, среди них найдутся и защитные. А не только антитела-пустышки.

"Если мало антител, то есть риск того, что у вас иммунитет не будет эффективно противостоять коронавирусу. Поэтому расшифровывать и рекламировать те или иные тесты я не буду. Но могу сказать, что есть замечательные и импортные, и отечественные тест-системы, которые позволяют эффективно оценить иммунитет переболевшего коронавирусной инфекцией или вакцинированного человека. Надо помнить, что есть тест-системы для оценки поствакцинального иммунитета - они одно определяют, а есть для иммунитета переболевшего - они определяют совершенно другое", - добавил Семенов.

О чем говорят тесты на антитела IgM и IgG?

Для исследования используется капиллярная или венозная кровь. IgM и IgG - это иммунные клетки, которые вырабатываются в организме человека после контакта с вирусом.

IgM вырабатываются в самом начале заболевания. Обычно они появляются на 3-5-й день после первых симптомов.

IgG появляются, когда человек преодолел инфекцию, обычно на 10-14-й день от начала заболевания и остаются достаточно долго после болезни. Принято считать, что их наличие говорит о перенесенном заболевании и о формирующемся иммунитете. Насколько долго антитела класса IgG будут сохраняться в крови и защищать от повторного инфицирования, пока неизвестно - мы знакомы с вирусом менее года и пока можем только предполагать, что иммунитет сохранится минимум на полгода.

Как часто надо вакцинироваться?

"Вакцинация и повторная вакцинация граждан в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения разделяются на рутинную и экстренную, - пояснили "РГ" в министерстве здравоохранения. - Сейчас с учетом неблагоприятной эпидемиологической ситуации проводится экстренная вакцинация. Необходимо принимать к сведению, что согласно международным и российским исследованиям устойчивый гуморальный (сформированный антителами) и клеточный иммунный ответ сохраняется в среднем 6 месяцев. Кроме того, необходимо учитывать новые мутации вируса SARS-CoV-2, при инфицировании которыми у переболевших может развиваться инфекционный процесс из-за частичного "ускользания" штамма от ранее сформированного гуморального ответа".

В минздраве говорят: по истечении 6 месяцев после перенесенного заболевания (в том числе у ранее вакцинированных) или после 6 месяцев после предыдущей первичной вакцинации требуется проводить новую вакцинацию. Повторно привиться можно любой зарегистрированной вакциной, а не только той, которой человек прививался ранее.

После достижения высокого уровня коллективного иммунитета произойдет переход на рутинную вакцинацию. Это означает, что прививку от коронавируса можно будет делать в плановом режиме через 12 месяцев после перенесенного заболевания или вакцинации (повторной вакцинации) против инфекции COVID-19.