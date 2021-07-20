Назван самый быстрый способ узнать, болен ли человек COVID-19

Сегодня для того, чтобы жить полноценной жизнью с посещением общественных мест, кафе, ресторанов, встречаться с друзьями и родными, нужно быть уверенным в своем здоровье и в том, что не являешься носителем вируса COVID-19.

Самый простой и быстрый способ сдать ПЦР-тест - воспользоваться услугой самостоятельного взятия мазка и курьерской доставкой его в лабораторию. Такую услугу сейчас предоставляют многие медицинские лаборатории.

"С момента обращения до получения результата ПЦР проходит не более шести часов. При этом лаборатории самостоятельно загружают результаты тестирования на порталы ЕМИАС и госуслуг", - пояснил "Российской газете" операционный директор медицинской лаборатории Сергей Амбросов.

По его словам, самостоятельное взятие мазка ПЦР на коронавирус позволяет ускорить тестирование и сократить время ожидания результатов теста ПЦР для клиентов лабораторий по меньшей мере в 5 раз. "Преимущество для человека заключается в том, что тест можно сдать в любом удобном ему месте - дома или на работе. Это особенно актуально для Москвы, жители которой пребывают в постоянном цейтноте. Отдельно следует выделить категорию маломобильных граждан. Для них такой сервис может быть наиболее доступным способом контролировать свое здоровье и вовремя обратиться за медицинской помощью", - добавил эксперт.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович отметила в интервью "Российской газете", что тесты на коронавирус можно разделить на две категории: те, которые проверяют, инфицирован ли человек сейчас, и те, которые проверяют, был ли человек инфицирован ранее. "Несмотря на то, что тесты ПЦР надежны, они требуют значительной лабораторной инфраструктуры и ресурсов, что может быть проблематичным в условиях ограниченных ресурсов. Быстрые тесты на антигены являются многообещающей альтернативой, поскольку они дешевле, быстрее и проще в проведении. Однако их надежность варьируется. ВОЗ выпустила руководство по их использованию и предоставила список использования в чрезвычайных ситуациях", - уточнила Вуйнович.