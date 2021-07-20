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Появились фото со съемок сериала по игре The Last of Us

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    20.07.2021, 19:18
Текст:   Козьма Лоханкин

В Сети появились новые кадры со съёмок амбициозного сериала по мотивам популярной компьютерной игры The Last of Us.

Напомним, каждый эпизод стоит внушительных денег, и проект называют самым масштабным среди когда-либо снимавшихся в Канаде.

Экранизация игры выйдет на HBO, ею занимаются шоураннер сенсационного "Чернобыля" Крэйг Мазин и российский режиссёр Кантемир Балагов.

В первом сезоне шоу будет 10 эпизодов. Съёмки стартовали в начале июля.

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