Появились фото со съемок сериала по игре The Last of Us

В Сети появились новые кадры со съёмок амбициозного сериала по мотивам популярной компьютерной игры The Last of Us.
🚨 NEW images from the set of 'The Last of Us'!— The Last of Us Updates (@TheLastofUsNews) July 19, 2021
📸: @necromonica1 pic.twitter.com/LByf4mFeAi
Напомним, каждый эпизод стоит внушительных денег, и проект называют самым масштабным среди когда-либо снимавшихся в Канаде.
Some vehicles that will be used in #TheLastofUs.— The Last of Us Updates (@TheLastofUsNews) July 18, 2021
📸: oxely_armored_cosplay • Instagram pic.twitter.com/6kWLhoPav5
Экранизация игры выйдет на HBO, ею занимаются шоураннер сенсационного "Чернобыля" Крэйг Мазин и российский режиссёр Кантемир Балагов.
В первом сезоне шоу будет 10 эпизодов. Съёмки стартовали в начале июля.