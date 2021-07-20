Появились фото со съемок сериала по игре The Last of Us

В Сети появились новые кадры со съёмок амбициозного сериала по мотивам популярной компьютерной игры The Last of Us.

🚨 NEW images from the set of 'The Last of Us'!



📸: @necromonica1 pic.twitter.com/LByf4mFeAi — The Last of Us Updates (@TheLastofUsNews) July 19, 2021

Напомним, каждый эпизод стоит внушительных денег, и проект называют самым масштабным среди когда-либо снимавшихся в Канаде.

Some vehicles that will be used in #TheLastofUs.



📸: oxely_armored_cosplay • Instagram pic.twitter.com/6kWLhoPav5 — The Last of Us Updates (@TheLastofUsNews) July 18, 2021

Экранизация игры выйдет на HBO, ею занимаются шоураннер сенсационного "Чернобыля" Крэйг Мазин и российский режиссёр Кантемир Балагов.

В первом сезоне шоу будет 10 эпизодов. Съёмки стартовали в начале июля.