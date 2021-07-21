Что делать после получения первой дозы вакцины от коронавируса

Лучше всего прививаться во время спада заболеваемости, когда вероятность встречи с вирусом невелика. Но сейчас, на подъеме заболеваемости, важно после вакцинации продолжать соблюдать все противоэпидемические меры и правила личной защиты, - считает врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории Инвитро-Сибирь Андрей Поздняков. Специалист пояснил, почему нужно особенно беречься в промежутке между двумя прививками.

"Самое важное - до получения второй дозы вакцины категорически не рекомендуется заболеть COVID-19, - говорит Андрей Поздняков. - Иммунная система, получив первую порцию антигенной нагрузки, начинает запускать полноценный ответ для последующей выработки защиты (антитела, клетки памяти и т.д.). Если в этот момент организм получает дозу "живого вируса", ответ может быть непредсказуемым - как весьма слабым, по типу обычного ОРВИ, так и чрезмерным, с тяжелым мультисистемным поражением. Поэтому важно соблюдать все противоэпидемические меры. Через три недели, к моменту введения второй дозы вакцины, иммунный ответ, как правило, уже сформирован, то есть человек уже защищен".

Сразу после вакцинации, а именно в первые два-три дня, напоминает Поздняков, нужно избегать чрезмерных нагрузок

"Однако это понятие индивидуальное. Например, если для одного человека сходить в бассейн - это нагрузка, то этого делать после прививки не нужно. Если для другого проехать 25-30 км на велосипеде - ежедневная норма, то это вполне допустимо после прививки", - уточнил эксперт.

Вторая важная причина не ослаблять противоэпидемические меры - забота об окружающих. Прививка не дает стопроцентной гарантии. что человек не заразится коронавирусом, но заболевание у него может протекать в легкой форме, по типу обычного ОРВИ, поэтому, если не соблюдать мер защиты, можно стать источником инфекции для других людей.

"Любая вакцина полностью не гарантирует защиту от заражения - не важно, клещевой энцефалит ли это, корь или COVID-19. Вакцина защищает не от вторжения микроорганизма, а от развития тяжелого заболевания, - поясняет доктор Поздняков. - При условии, что иммунный ответ сработал как положено (это отражено в проценте эффективности вакцинации, например, для "Спутника V" данное значение составляет 91 %). Таким образом, заразившийся вакцинированный, во-первых, может быть источником инфекции, причем не длительным, так как сработает поствакцинальный иммунитет, но активным (чаще всего, человек чувствует себя хорошо и ведет активный образ жизни, контактируя с окружающими). Во-вторых, даже если после прививки человек заболеет, то в большинстве случаев перенесет болезнь легко, без тяжелых последствий (если курс вакцинации был полным, и вакцина сработала как ей положено). Но в любом случае, заболевание даже в легкой форме - небольшое удовольствие".