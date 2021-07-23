Мясников сравнил эффективность "Спутника V" с западными вакцинами

Врач и телеведущий Александр Мясников сравнил эффективность основных вакцин от коронавируса. В своих подсчетах он основывался на данных западных исследований.

"Спутник V", Гамалея. Носитель - человеческий аденовирус. Двухкратное введение. Эффективность - 92%. Побочные эффекты - лихорадка, локальный отек. Генерализованный - неизвестны", - написал специалист в своем Telegram-канале.

В качестве сравнения он также привел данные по вакцинам других производителей. Так, среди побочных эффектов вакцин Pfizer и Moderna, которые сделаны на основе РНК-мессенджера, он выделил "локальные явления, плюс лихорадка, озноб". В редких случаях - пять на миллион введений - возможен анафилактический шок, миокардит/перикардит - 16 случаев на миллион. При этом эффективность препаратов составляет 95%.

В свою очередь, эффективность однокомпонентной вакцины Johnson & Johnson составляет 66% от COVID-19 средней тяжести и 85% - против тяжелого течения. При этом среди "побочек" - тромбозы с низким уровнем тромбоцитов.

Вакцина AstraZeneca, сделанная на основе аденовируса шимпанзе, эффективна в 70% случаев. Побочный эффект - венозные тромбозы в головном мозге (164 случая на 34 миллиона введений).

Наконец, вакцина Novavax показала во время исследований эффективность 89%. При этом среди побочных эффектов - лихорадка и локальный отек.

"Спутник V" - первая в мире вакцина от коронавируса. Сейчас российский препарат зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 миллиарда человек. По количеству одобрений со стороны государственных регуляторов он занимает второе место в мире.