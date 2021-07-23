Названа рекомендованная доля вакцинированных сотрудников в коллективах

В коллективе должно быть не менее 80% вакцинированных или переболевших коронавирусом сотрудников, говорится в совместных рекомендациях Минтруда РФ и Роспотребнадзора.

Как отметили ведомства, вакцинация позволяет не только защитить конкретного работника, но и "прервать цепочку распространения заболевания", если прививки получило достаточное для формирования коллективного иммунитета количество людей.

"Необходимо обеспечить уровень коллективного иммунитета не менее 80% от списочного состава коллектива, с учетом лиц, переболевших COVID-19 и вакцинированных (не более шести месяцев назад), непривитые, имеющие медицинские противопоказания, и прочие должны составлять не более 20%", - сказано в документе.

Уточняется, что к "прочим" относятся, например, те, кто находится в декретном отпуске, в длительной командировке за границей, в длительном отпуске в связи с учебой и так далее.

Также в документе сказано, что работодатели должны отстранять сотрудников, которые отказываются от вакцинации без уважительной причины, а тех, кто имеет медотвод, можно переводить на дистанционную работу.