Первым компонентом от коронавируса привили 35 миллионов россиян

Количество граждан, получивших первый компонент вакцины против коронавируса, приближается к 35 миллионам, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Только за последнюю неделю число вакцинированных увеличилось более чем на два миллиона человек. Это с каждым днем приближает нас к достижению цифр коллективного иммунитета", - заявил он на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19. По поручению премьера, доложил глава Минздрава, полностью развернута вакцинальная сеть для достижения коллективного иммунитета на уровне 80 процентов.

В три раза и более увеличили темпы вакцинации в Москве, Тверской, Смоленской, Тульской областях, Краснодарском крае. Наиболее высокие результаты по вакцинации отмечены в Москве, Чечне, Московской, Тульской, Белгородской областях и ряде других.