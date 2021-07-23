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Рубрика: Общество

Врач: Переболевшим COVID-19 в легкой форме необходимо пройти диспансеризацию

Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Россияне, переболевшие коронавирусной инфекцией в легкой форме, должны пройти диспансеризацию, даже если их ничего не беспокоит. Об этом заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-пульмонолог, Заслуженный врач России Александр Карабиненко.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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По его словам, у таких пациентов могут быть выявлены скрытые явления, которые человеку не досаждают, но при более углубленном обследовании это может проявляться. При этом делать компьютерную томографию (КТ) всем подряд не нужно, этот метод диагностики используют, если после болезни появилась одышка, или беспокоит сильный кашель.

Говоря о возможных скрытых последствиях коронавируса, профессор отметил сердечную недостаточность, сосудистые, неврологические, нейропсихические нарушения. "Сама по себе вирусная инфекция в основном бьет по сосудам и по нервам, и коронавирус, и вообще вирус. При гриппе, например, когда он в тяжелой форме протекает, невралгия тоже может быть", - цитирует врача ТАСС.

Карабиненко добавил, что человеку, перенесшему коронавирус, желательно пройти диспансеризацию в течение двух-трех месяцев после выздоровления. Что касается людей, переболевших более полугода назад, то диспансеризация предусмотрена для всех, поскольку, например, на восстановление легких может уйти год.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в 67 регионах России началась углубленная диспансеризация для тех, кто переболел коронавирусом. В 18 регионах страны пока не рекомендовано начинать диспансеризацию до стабилизации эпидемической ситуации.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19 Диспансеризация населения

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