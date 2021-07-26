Лимассол - это любимое направление для отдыха на Средиземном море и процветающий международный деловой центр.

Здесь уникальным образом сочетаются различные культуры, традиционное и современное, сохраняя комфорт и радушное гостеприимство, которое так характерно для Кипра.

Здесь совершенно уникальный образ жизни, богатая история и культура и удобное местоположение, благодаря которому изучать Лимассол легко и приятно.

Мария Стилиану Михаэлиду.

Мария Стилиану Михаэлиду, управляющий директор Совета по Туризму Лимассола:

Лимассол никогда не был массовым направлением, он подходит для путешествий премиум-класса. Наше предложение - это 30 роскошных отелей с хорошим соотношением цены и качества. Мы обеспечиваем гостям качественное времяпрепровождение в городе и на пляже.

Лимассол - это безопасное место, которому есть что предложить: прекрасные песчаные пляжи, роскошное жилье, гастрономическое разнообразие, бурлящая ночная жизнь, бесчисленные культурные и развлекательные мероприятия, захватывающие события и фестивали, а также живописные места как на побережье, так и в сельской местности.

Несмотря на то что Лимассол - очень современный и космополитичный город, его история восходит к VIII веку до нашей эры. Удивительный исторический центр, в котором вы можете открыть для себя древнюю архитектуру, наслаждаясь при этом современными развлечениями и удобствами. У Лимассольского замка много прекрасных ресторанов, баров и кофеен. Лимассольская марина очень популярна не только среди владельцев яхт, но и всех, кто хочет провести время, глядя на красивые яхты и наслаждаясь морем. На побережье создана потрясающая инфраструктура для пеших и велосипедных прогулок и семейного отдыха, есть просторные игровые площадки, скейтпарки и спортивные снаряды. Мы считаем, что необязательно тратить большие деньги, чтобы получать удовольствие, и потому наша инфраструктура бесплатна и доступна всем.

Будучи одним из самых динамично развивающихся деловых центров Кипра, Лимассол всегда полон гостей, так как деловые люди со всего мира посещают наш город круглый год. Лимассол полон жизни в любое время года!

В Лимассоле есть обширное русское сообщество (50 тысяч человек из 200 тысяч жителей), состоящее из высокообразованных людей, которые выбрали наш город как место для инвестиций и бизнеса. Мы стали очень дружественным городом по отношению к русским: многие сотрудники, которые контактируют с клиентами, знают русский язык; меню ресторанов, сайты для покупок в интернете и т.п. также располагают русской версией. Помимо международных и местных греческих школ есть и русские школы.

Мы чувствуем, что благодаря общей религии у нас особая связь с русскими, и мы умеем встречать русских гостей, которые с годами стали жителями Лимассола и являются теперь его частью.

Мы хотим, чтобы каждый из наших гостей получил незабываемые впечатления, вернулся к нам, купил недвижимость или перенес сюда свой бизнес. Мы полны решимости предоставить вам высококачественный продукт и удивительный опыт, который вы захотите повторить. С нетерпением ждем встречи с вами в ближайшее время!