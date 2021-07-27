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Саввас Пердиос, министр туризма Кипра.
16.08.2021 20:00
Российская газета - Спецвыпуск № 185(8536)

Кипр повысил стандарты гостеприимства

Текст: Саввас Пердиос (министр туризма Кипра)
Богатая история Кипра насчитывает 11 тысяч лет.

Благодаря уникальному местоположению между Африкой, Ближним Востоком и Азией наша культура впитала влияние многих цивилизаций, чьи представители и торговцы селились на наших землях на протяжении веков. Это отразилось на нашем образе жизни, гастрономии и даже на языке и облике.

Поскольку хорошая погода стоит на Кипре круглый год, туристы ценят наше направление как место для отдыха на море и солнце и наши первоклассные пляжные курорты, но инфраструктура в горах и деревнях также не менее развитая. Учитывая относительно небольшие размеры острова, все находится примерно в часе езды, где бы вы ни находились: днем вы можете пообедать морепродуктами на пляже, а вечером поужинать в уютном шале в горах.

Если вы останетесь у нас на 5-10 дней, то сможете составить индивидуальный маршрут и полностью насладиться впечатлениями в каждой деревне и в любых местах острова.

Во время пандемии люди осознали, что природа очень важна, и мы видим, что спрос на активный отдых и незабываемые впечатления вдали от толпы растет. Это часть нашей будущей туристической стратегии: мы хотим сделать доступным для туристов весь остров, а не только пляжные курорты.

С начала пандемии мы удвоили усилия, чтобы сделать Кипр безопасным местом как для гостей, так и для наших сотрудников и всего населения в целом. На настоящий момент полностью вакцинированы почти 62 процента населения. По всему острову оборудовали около 100 пунктов, где местные жители и туристы могут бесплатно сдать экспресс-тест.

Тех иностранцев, чей тест даст положительный результат, разместят на карантин в гостинице или больнице и снабдят всеми необходимыми лекарствами, едой и напитками за счет правительства, чтобы обеспечить душевное спокойствие нашим гостям.

За последние 4-5 лет мы значительно повысили стандарты отрасли. Международные и местные гостиничные сети предлагают первоклассное жилье с просторными номерами, прекрасным ремонтом и такими удобствами, как спа-салоны, рестораны мирового класса, устричные бары и многое другое.

Будучи вторым по количеству туристов, российский рынок очень важен для нас. Мы знаем, что нужно российским путешественникам, и создали продукт, который вам действительно подойдет. Мы будем рады принять вас на гостеприимном Кипре!

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