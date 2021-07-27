Откройте Кипр
Фото: iStock
iStock
16.08.2021 19:59
Российская газета - Спецвыпуск № 185(8536)

Лидеры индустрии о российском рынке

Харис Лоизидес, президент Кипрской Гостиничной Ассоциации:

Харис Лоизидес.

Российский рынок является вторым по величине на Кипре (более чем 700 000 пассажиров ежегодно) сразу после Великобритании, и я считаю, что с постоянным ростом, который мы наблюдаем, он, возможно, станет нашим рынком номер один в ближайшие два или три года.

Омирос Омиро, менеджер по продажам и маркетингу:

Омирос Омиро.

Мы понимаем, что у российского рынка очень высокие стандарты, и с гордостью можем сказать, что наше предложение превосходит их ожидания во всех аспектах. Наши объекты недвижимости известны своим роскошным гостеприимством и профессионализмом.

Попи Танта, коммерческий директор сети Louis Hotels:

Попи Танта.

На Кипре доступно все - от роскошных вилл с частным бассейном до роскошных отелей для влюбленных пар или семейных отелей с анимацией, аквапарками и пакетами "все включено". Мы предлагаем все эти варианты к вашим услугам с отличным соотношением цены и качества.

Рони Алони, генеральный директор сети Leonardo Hotels на Кипре:

Рони Алони.

Кипр обладает широким спектром предложений с точки зрения размещения, и количество 4- и 5-звездочных отелей значительно увеличилось с годами, но, что наиболее важно, качество наших услуг постоянно улучшается. У нас множество предложений и разные диапазоны цен.

Василис Стаматарис, президент Ассоциации туристических агентств Кипра:

Василис Стаматарис.

Так как остров небольшой, то удобно перемещаться с пляжей на горные курорты через традиционные кипрские поселки. У нас отличные современные дороги, а местные агенты помогут разработать индивидуальные маршруты, чтобы сделать ваше пребывание максимально веселым и безопасным.

Танос Михаэлидес, генеральный директор Thanos Hotels and Resorts,

Танос Михаэлидес.

Разван Бордя, генеральный директор Annabelle Hotel:

Разван Бордя.

Индивидуальное обслуживание - это лучшее доказательство роскоши для таких искушенных гостей, как наши российские гости. Мы много инвестируем в тесное общение с нашими гостями с момента их прибытия до отбытия, чтобы обеспечить индивидуальный подход к каждому гостю.

Христос Мускис, член правления Ассоциации кипрских туристических компаний, исполнительный директор сети Muskita Hotels:

Кипр уже много лет принимает российских туристов. Сходство наших культур, включая религию, позволяет нам легко понять их потребности. Наши отели привыкли заботиться о российских клиентах, особенно если говорить о 5-звездочном сегменте.

Ник Аристоу, исполнительный директор Four Seasons Hotel & Residences:

Мы поняли, что одним из ключевых элементов, позволяющих русским гостям чувствовать себя как дома, является наличие русскоговорящего персонала, поэтому во всех наших отелях в каждую смену есть свободно говорящие по-русски сотрудники.

Другие материалы проекта
Киприоты готовы показать гостям из России весь солнечный остров

Кипр повысил стандарты гостеприимства

Киприоты готовы показать гостям из России весь солнечный остров

В отелях сети Kanika каждый гость найдет отдых по своему вкусу

Дом вдали от дома

В отелях сети Kanika каждый гость найдет отдых по своему вкусу

Отели Kanika на Кипре позволят отдохнуть на совершенно новом уровне

Рай на земле

Отели Kanika на Кипре позволят отдохнуть на совершенно новом уровне

В космополитичном Лимассоле можно найти тихий уголок 5* для отдыха

Идеальное место для отпуска

В космополитичном Лимассоле можно найти тихий уголок 5* для отдыха

Лимассол подойдет для путешествий премиум-класса

Лимассол - кипрская ривьера

Лимассол подойдет для путешествий премиум-класса

Школа Columbia верна традиции отдыха вместе с обучением с 1985 года

Columbia International School - школа английского на Кипре

Школа Columbia верна традиции отдыха вместе с обучением с 1985 года

На главную
© 1998-2021 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»