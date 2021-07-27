Харис Лоизидес, президент Кипрской Гостиничной Ассоциации:

Харис Лоизидес.

Российский рынок является вторым по величине на Кипре (более чем 700 000 пассажиров ежегодно) сразу после Великобритании, и я считаю, что с постоянным ростом, который мы наблюдаем, он, возможно, станет нашим рынком номер один в ближайшие два или три года.

Омирос Омиро, менеджер по продажам и маркетингу:

Омирос Омиро.

Мы понимаем, что у российского рынка очень высокие стандарты, и с гордостью можем сказать, что наше предложение превосходит их ожидания во всех аспектах. Наши объекты недвижимости известны своим роскошным гостеприимством и профессионализмом.

Попи Танта, коммерческий директор сети Louis Hotels:

Попи Танта.

На Кипре доступно все - от роскошных вилл с частным бассейном до роскошных отелей для влюбленных пар или семейных отелей с анимацией, аквапарками и пакетами "все включено". Мы предлагаем все эти варианты к вашим услугам с отличным соотношением цены и качества.

Рони Алони, генеральный директор сети Leonardo Hotels на Кипре:

Рони Алони.

Кипр обладает широким спектром предложений с точки зрения размещения, и количество 4- и 5-звездочных отелей значительно увеличилось с годами, но, что наиболее важно, качество наших услуг постоянно улучшается. У нас множество предложений и разные диапазоны цен.

Василис Стаматарис, президент Ассоциации туристических агентств Кипра:

Василис Стаматарис.

Так как остров небольшой, то удобно перемещаться с пляжей на горные курорты через традиционные кипрские поселки. У нас отличные современные дороги, а местные агенты помогут разработать индивидуальные маршруты, чтобы сделать ваше пребывание максимально веселым и безопасным.

Танос Михаэлидес, генеральный директор Thanos Hotels and Resorts,

Танос Михаэлидес.

Разван Бордя, генеральный директор Annabelle Hotel:

Разван Бордя.

Индивидуальное обслуживание - это лучшее доказательство роскоши для таких искушенных гостей, как наши российские гости. Мы много инвестируем в тесное общение с нашими гостями с момента их прибытия до отбытия, чтобы обеспечить индивидуальный подход к каждому гостю.

Христос Мускис, член правления Ассоциации кипрских туристических компаний, исполнительный директор сети Muskita Hotels:

Кипр уже много лет принимает российских туристов. Сходство наших культур, включая религию, позволяет нам легко понять их потребности. Наши отели привыкли заботиться о российских клиентах, особенно если говорить о 5-звездочном сегменте.

Ник Аристоу, исполнительный директор Four Seasons Hotel & Residences:

Мы поняли, что одним из ключевых элементов, позволяющих русским гостям чувствовать себя как дома, является наличие русскоговорящего персонала, поэтому во всех наших отелях в каждую смену есть свободно говорящие по-русски сотрудники.