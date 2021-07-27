Харис Лоизидес, президент Кипрской Гостиничной Ассоциации:
Российский рынок является вторым по величине на Кипре (более чем 700 000 пассажиров ежегодно) сразу после Великобритании, и я считаю, что с постоянным ростом, который мы наблюдаем, он, возможно, станет нашим рынком номер один в ближайшие два или три года.
Омирос Омиро, менеджер по продажам и маркетингу:
Мы понимаем, что у российского рынка очень высокие стандарты, и с гордостью можем сказать, что наше предложение превосходит их ожидания во всех аспектах. Наши объекты недвижимости известны своим роскошным гостеприимством и профессионализмом.
Попи Танта, коммерческий директор сети Louis Hotels:
На Кипре доступно все - от роскошных вилл с частным бассейном до роскошных отелей для влюбленных пар или семейных отелей с анимацией, аквапарками и пакетами "все включено". Мы предлагаем все эти варианты к вашим услугам с отличным соотношением цены и качества.
Рони Алони, генеральный директор сети Leonardo Hotels на Кипре:
Кипр обладает широким спектром предложений с точки зрения размещения, и количество 4- и 5-звездочных отелей значительно увеличилось с годами, но, что наиболее важно, качество наших услуг постоянно улучшается. У нас множество предложений и разные диапазоны цен.
Василис Стаматарис, президент Ассоциации туристических агентств Кипра:
Так как остров небольшой, то удобно перемещаться с пляжей на горные курорты через традиционные кипрские поселки. У нас отличные современные дороги, а местные агенты помогут разработать индивидуальные маршруты, чтобы сделать ваше пребывание максимально веселым и безопасным.
Танос Михаэлидес, генеральный директор Thanos Hotels and Resorts,
Разван Бордя, генеральный директор Annabelle Hotel:
Индивидуальное обслуживание - это лучшее доказательство роскоши для таких искушенных гостей, как наши российские гости. Мы много инвестируем в тесное общение с нашими гостями с момента их прибытия до отбытия, чтобы обеспечить индивидуальный подход к каждому гостю.
Христос Мускис, член правления Ассоциации кипрских туристических компаний, исполнительный директор сети Muskita Hotels:
Кипр уже много лет принимает российских туристов. Сходство наших культур, включая религию, позволяет нам легко понять их потребности. Наши отели привыкли заботиться о российских клиентах, особенно если говорить о 5-звездочном сегменте.
Ник Аристоу, исполнительный директор Four Seasons Hotel & Residences:
Мы поняли, что одним из ключевых элементов, позволяющих русским гостям чувствовать себя как дома, является наличие русскоговорящего персонала, поэтому во всех наших отелях в каждую смену есть свободно говорящие по-русски сотрудники.