Роскошный отдых на третьем по величине острове Средиземного моря

Кипр - остров с песчаными пляжами, отмеченными голубым флагом, чистой голубой водой, разнообразными пейзажами и нетронутой природной красотой. В сочетании с исключительным, роскошным 5-звездочным обслуживанием, созданным для удовлетворения самых требовательных гостей, вы получите яркие впечатления от пребывания в отелях Kanika Hotels & Resorts на совершенно новом уровне, в потрясающих местах на берегу моря, где вы будете очарованы подлинным гостеприимством и безупречностью услуг. Благодаря множеству отелей на любой вкус, взыскательные путешественники могут насладиться насыщенным семейным отдыхом, расслабляющим отдыхом у бассейна или незабываемым романтическим отдыхом.

Безопасность превыше всего

Kanika Hotels & Resorts остается верным своему приоритету номер один - благополучию, здоровью и безопасности гостей и сотрудников. С учетом этого были разработаны новые рабочие процедуры и руководящие принципы, включая ответственный план в отношении предотвращения распространения COVID-19. Они применяются во всех отелях сети Kanika Hotels & Resorts, чтобы гости чувствовали себя в безопасности во время пребывания в отелях сети. В рамках своей постоянной приверженности безопасности гостей сеть также предлагает бесплатное ПЦР-тестирование на своих курортах, проводимое профессиональными медиками.

Непревзойденная коллекция брендов

Kanika Hotels and Resorts может похвастаться непревзойденной коллекцией брендов. Стремясь удовлетворить все ваши потребности, бренд вложил средства в создание пяти различных отелей. Все отели Kanika отличаются по стилю, чтобы удовлетворить вкусу путешественников и отдыхающих. Качество, сервис, комфорт и искреннее гостеприимство - здесь все на высшем уровне!

MadeForTwo Hotels: медовый месяц каждый день

Эксклюзивно задуманный и созданный сетью Kanika Hotels & Resorts бренд MadeForTwo Hotels был основан с целью создать самые уникальные отели на Кипре, каждая деталь которых раскрывает сущность единения с целью обеспечить всесторонний, незабываемый и воодушевляющий отдых для пар. Бренд обещает, что "праздничное настроение для пар" отражено во всех аспектах отелей MadeForTwo, от услуг и удобств до дизайна и архитектуры.

Это видение было воплощено в жизнь с запуском гостиницы Amavi в Пафосе, первого индивидуально спроектированного 5-звездочного отеля для семейного отдыха на Кипре в 2019 году, и его продолжения в партнерском отеле в Айя-Напе, который откроется в мае 2022 года.

AMAVI | MadeForTwo Hotels

Отель Amavi расположен на идеальном песчаном пляже, отмеченном голубым флагом, в нескольких минутах ходьбы от центра города Пафос. Гости могут рассчитывать на потрясающий вид на море, которое простирается до близлежащей живописной гавани Пафоса и средневекового замка.

Отель предлагает на выбор 6 различных типов номеров, от Cabanas до Luxurious Honeymoon Suite. Вы будете избалованы выбором фирменных услуг только для пар.

Питание

Гастрономическая и кулинарная концепция Kanika Half-Board Premium была разработана отмеченной наградами командой шеф-поваров и сомелье в тесном сотрудничестве с шеф-поваром, обладателем звезды Michellin, Теодором Фальзером. Концепция разработана таким образом, чтобы вы могли насладиться уникальными и креативными блюдами, которые подаются в красивых местах и в четырех фирменных ресторанах, каждый из которых отличается уникальной атмосферой и настроением.

В трех барах вам предложат множество напитков, от фирменных коктейлей, разработанных опытными миксологами, до экзотических чаев.

Досуг

Amavi предлагает своим гостям два открытых бассейна и один закрытый бассейн, а также роскошную фирменную коллекцию индивидуальных спа-процедур и терапий, которыми вы сможете насладиться тет-а-тет со своей второй половиной в Evera Spa & Wellness.

Здесь все определенно заставит вас почувствовать себя избалованными: от места для шезлонгов и боковых столиков со шкафчиками для хранения ваших личных вещей до официантов, раздающих бесплатные фрукты и напитки, и консультантов по спа, распыляющих воду Evian и предлагающих влажные полотенца, чтобы помочь вам охладиться.

Отель MadeForTwo, Айя-Напа

Это новый отель сети MadeForTwo в Айя-Напе, который в настоящее время находится в стадии строительства.

Идеально расположенный в нескольких минутах ходьбы от космополитического центра курорта, живописной старой рыбацкой гавани и белых песков пляжа Пантачу, отмеченного голубым флагом, этот отдых только для пар создаст незабываемую атмосферу.

Будучи вторым из отелей сети MadeForTwo, это новое дополнение отвечает высоким стандартам качества, что обеспечит парам идеальную приватную среду, для того чтобы расслабиться, подзарядиться и восстановить отношения, а также оставит у них невероятные воспоминания.

Магия курортного отдыха с Olympic Lagoon Resort

Под брендом Olympic Lagoon Resorts отели Kanika Hotels & Resorts обслуживают как семьи, так и пары. На этих уникальных роскошных 5-звездочных курортах с системой "все включено" каждый найдет что-то для себя. Под этим брендом есть два прекрасных курорта - один в Пафосе и один в Айя-Напе.

Курортный отель Olympic Lagoon в Пафосе расположен на золотых песках одного из нетронутых пляжей Кипра, отмеченных голубым флагом.

Питание

Нет никаких сомнений в том, что предложения этого отмеченного наградами роскошного курорта превосходят любой другой курорт на Кипре, работающий по системе "все включено". Насладитесь ужином по системе "все включено" и отправьтесь в путешествие по миру в шести тематических ресторанах, каждый со своим неповторимым декором и атмосферой.

В течение всего дня на всей территории курорта можно заказать закуски, мороженое и напитки премиум-класса, а различные тематические вечера и кулинарные мастер-классы удивлят и насытят ваши вкусовые рецепторы.

Досуг

Это курорт с тематическими бассейнами в форме лагуны, с роскошными удобствами для загара и фирменным обслуживанием бассейнов превосходит понятие "все включено".

Дети здесь проводят время в специальных детских бассейнах с волшебными элементами, такими как великий храм майя с водными горками и водными играми, которые несомненно добавляют эмоции к и без того непрерывному веселью.

Развлекательная программа

Курорты Olympic Lagoon Resorts славятся тем, что предлагают самые захватывающие вечерние развлечения на Кипре, в том числе 7 фирменных музыкальных шоу и концертов, которые ежедневно проводятся на высокотехнологичной арене - Xperience.

Крыло "только для взрослых"

Воплотите свои романтические мечты в реальность в уникальном отеле с эксклюзивными номерами только для взрослых, ресторанами и барами, бассейном только для взрослых и баром у бассейна, а также фирменными услугами, созданными для улучшения отношений между вашими парами.

Olympic Lagoon Resort в Айя-Напе

Курорт Olympic Lagoon Resort в Айя-Напе расположен на обширной ландшафтной территории среди тропических садов, с тематическими бассейнами в виде лагуны и тихой рекой всего в нескольких шагах от пляжа.

Питание

Испытайте воплощение привилегий системы "все включено", дающих вам возможность насладиться широким спектром вкусов в различных тематических ресторанах, где подают блюда со всего мира.

В течение всего дня на территории курорта можно заказать закуски, мороженое и напитки премиум-класса.

Досуг

Вы можете перенять практически "олимпийский" образ жизни, плывя по ленивой реке Рыбака или любой из тематических лагун и расслабляясь в роскошных солнечных ваннах у бассейна, пока дети проводят время в тенистом детском бассейне Little Monsters, катаясь на пиратском корабле.

Развлекательная программа

Гости всех возрастов могут насладиться поистине волнующим переживанием с самыми зрелищными вечерними шоу на Кипре, которые проводятся ежедневно на единственной в своем роде высокотехнологичной арене Xperience, а также множеством дополнительных развлекательных мероприятий, проводимых здесь для детей и взрослых.

Крыло "только для взрослых"

Для пар подготовлено множество эксклюзивных удобств и услуг. Уникальная концепция отеля, разработанная исключительно для взрослых, значительно расширяет возможности для пар, которые хотят насладиться уединенной роскошью с эксклюзивными номерами, удобствами для отдыха, а также отдельными ресторанами и барами.

Отель Alexander the Great Beach Hotel, Пафос

В этом старинном пляжном отеле Alexander the Great Beach Hotel в Пафосе гостей ожидают необычайные впечатления. Четырехзвездочный отель Alexander the Great Beach Hotel, предлагающий 5-звездочные услуги, привлекает большое количество постоянных гостей, поскольку первоклассные удобства и услуги предоставляют семьям и парам незабываемый отдых.

Все это в самых красивых окрестностях, с прямым доступом к пляжу, отмеченному голубым флагом, и панорамным видом на закат над гаванью Пафоса и средневековым замком. Шесть категорий апартаментов на любой вкус и кошелек, просторные и светлые номера - от комфортабельных семейных номеров до улучшенных коттеджей только для взрослых с собственным бассейном или садом.

Питание

В рамках пакета "полупансион плюс" вас ждут разнообразные блюда и напитки на любой вкус: пять тематических ресторанов и бесконечный выбор кулинарии. От Японии до Таиланда, от Италии до Кипра - это кулинарный опыт, который отправит вас в кругосветное путешествие. Сделайте обеденную феерию еще лучше с "полным пансионом плюс", который предлагает еще больше блюд круглосуточно.

Досуг и развлечения

В нашем отеле вы можете провести досуг и насладиться отдыхом в трех разных бассейнах, в баре у бассейна Infinity и в детском бассейне Little Monsters для самых маленьких.

Крыло "только для взрослых"

Окунитесь в очаровательное ощущение уединения в крыле, предназначенном только для взрослых, со специальными удобствами для двоих. Порадуйте свою вторую половинку романтическим ужином на двоих в итальянском ресторане Garibaldi или расслабьтесь в бассейне Serenity только для взрослых.

Elias Beach Hotel, Лимассол

Отель Elias Beach на Кипре расположен прямо у кристально чистых вод одного из самых красивых пляжей Лимассола, отмеченного голубым флагом, и приветствует гостей в роскошных апартаментах. Превосходный четырехзвездочный отель с системой "все включено" - это райский уголок, куда постоянным гостям не терпится вернуться, а новички чувствуют себя здесь легко и непринужденно.

Питание

В систему "все включено" в Elias Beach Hotel входят превосходная кухня и неограниченное количество фирменных напитков и закусок в течение всего дня, благодаря чему вы сможете насладиться самым обширным и разнообразным меню.

Досуг и развлечения

Очаровательные бассейны, пляжи с голубым флагом, красивые зеленые зоны и сады, веселый детский бассейн, оздоровительный клуб и спа-салон Serenity - здесь найдутся занятия для всех!

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e-mail: reservations@kanikahotels.com