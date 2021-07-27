Columbia International School предлагает курсы английского языка для взрослых и детей любого возраста и уровня владения языком.

Школа расположена на Кипре, острове с теплым климатом и километрами живописной, нетронутой береговой линией Средиземного моря.

Columbia International School известна превосходным преподаванием английского языка с 1985 года, сочетающим обучение и удовольствие, инновационными уроками и современными удобствами в одном из самых космополитичных городов - Лимассоле.

Присоединяйтесь к нам на одну, две и более недель для интенсивного изучения языка, знакомства с культурой и гастрономией Кипра, погружения в голубые воды Средиземноморья для незабываемого vac-education!*

* отдых - обучение

www.columbiainst.ac.cy

cels.columbia@gmail.com