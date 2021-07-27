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Кратинос Сократус.
16.08.2021 19:58
Российская газета - Спецвыпуск № 185(8536)

Дом вдали от дома

Текст: Кратинос Сократус (глава коммерческой службы Kanika Hotels and Resorts)
В отелях сети Kanika Hotels and Resorts мы предлагаем уникальное обслуживание, обеспечивая гостям роскошный отдых и индивидуальный подход.

У нас каждый найдет множество вариантов, и это и есть одно из наших конкурентных преимуществ. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на разнообразие наших отелей и предложение каждого из них.

Легендарный Alexander the Great (Александр Великий) - великолепный четырехзвездочный отель с пятизвездочным обслуживанием. Очень многие гости возвращаются сюда снова, поскольку считают наш отель домом вдали от дома.

Наши курорты Olympic Lagoon Resorts - единственные в своем роде роскошные пятизвездочные курорты по системе "все включено", где могут отдыхать как семьи с детьми, так и пары. Один находится в Пафосе, другой - в Айя-Напе. На этих курортах бесконечное множество вариантов досуга, каждый из которых специально разработан, чтобы удовлетворить нужды всех гостей. Здесь есть тематические рестораны, бары и бассейны, пакетный отдых, клуб для детей и подростков, а также музыкальные шоу. Если вы хотите больше уединенности от остальных гостей отеля, на каждом из курортов к вашим услугам бассейны и участки только для взрослых.

Однако если вы хотите полного уединения, выбирайте наш бренд только для взрослых - Made for Two: наш Amavi Hotel в Пафосе стал первым на Кипре отелем, специально разработанным для пар на основе системы "премиальный полупансион". Изо всех номеров отеля открывается вид на море, и здесь предлагают удобства и услуги только для пар: само воплощение расслабленного отдыха и идеальное место для романтического отпуска.

Сейчас мы готовим еще один отель под брендом Made for Two в Айя-Напе, открытие которого запланировано на 1 мая 2022 года.

Российский рынок очень важен для нас, и все пять наших отелей принимают гостей из России. Вот почему в каждом нашем отеле есть русскоговорящие сотрудники.

В условиях пандемии наш приоритет - здоровье и безопасность наших гостей и персонала, и мы относимся к этому крайне ответственно. Кроме того, в наших отелях можно сделать ПЦР-тесты: так гостям не приходится искать, где сделать тест перед возвращением домой.

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