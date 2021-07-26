Маленький рай в оживленном космополитичном Лимасcоле, расположенный на одном из лучших и крупнейших пляжей, награжденных "Голубым флагом".
Идеальный семейный отель предлагает удобства и услуги, превосходящие ожидания гостей, обещая незабываемый и расслабляющий отдых вдали от дома.
Курорт расположен на территории ландшафтных садов площадью 43 тыс. кв.м. и состоит из трех зданий: первое - с роскошными апартаментами в аренду, второе - с предложением 56 номеров класса "люкс" для семейного проживания и основного здания с 216 номерами.
Гостей ждет незабываемое гастрономическое путешествие, которое удовлетворит все кулинарные предпочтения и требования, предлагая 8 эксклюзивных ресторанов и баров, вдохновленных разнообразными кухнями и направлениями.
А для тех, кто любит активный отдых, курорт предлагает дневные и вечерние развлечения для детей и взрослых, удобства для водных видов спорта и дайвинг - центр прямо на пляже St. Raphael. Также вы можете просто арендовать яхту на частной пристани курорта.
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