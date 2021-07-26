Откройте Кипр
16.08.2021 19:52
Российская газета - Спецвыпуск № 185(8536)

Насладитесь жизнью в Айа-Напе - Протарас

Текст: Лакис Авраамидес (менеджер Совета по туризму Айя-Напа - Протарас)
Регион Фамагуста и два его главных курорта - Айя-Напа и Протарас - это семейное направление, которое ежегодно привлекает около 40 процентов приезжающих на Кипр туристов.

Прохладные пассаты и теплая атмосфера делают Фамагусту идеальным местом как для отдыха, так и для деловых поездок: здесь можно наслаждаться жизнью, которой живут местные, почувствовать их искреннее гостеприимство и познакомиться с прекрасной кипрской кухней и винами.

Вы также почувствуете ритм этого места, погружаясь в кристально чистые соленые воды. Кроме отдыха на чудесных пляжах с золотистым песком и других видов досуга здесь можно осмотреть множество достопримечательностей: памятники, музеи и такие завораживающие природные достопримечательности, как парки, скалы и уникальные укромные заливы, которые стоит посетить.

Лакис Авраамидес, менеджер Совета по туризму Айя-Напа - Протарас:

Добро пожаловать в Айя-Напу, Протарас и регион Фамагуста - теплое сердце Кипра, - где вы будете испытывать наслаждение ежедневно благодаря нашему искреннему гостеприимству и восхитительному вкусу кипрской кухни и вин. Наше яркое солнце, золотые пляжи, кристально чистая вода и захватывающая природа ждут вас!

Пляжи, отмеченные международным знаком качества

Проведенное недавно в Евросоюзе исследование показало, что на Кипре - самое чистое в Европе море, а все пляжи в Айя-Напе, Протарасе и Айя-Текле отмечены международной наградой "Голубой флаг".

Пляжи региона Фамагуста с кристально чистой водой и золотистым песком - лучшие на Кипре и всем Средиземноморье; некоторые из них даже признаны лучшими в мире. На всех наших пляжах есть лежаки и пляжные зонтики, кабины для переодевания и туалеты; некоторые пляжи приспособлены для занятий водными видами спорта.

На всех пляжах работают спасатели. Обязательно искупайтесь на пляжах Нисси, Макронисос, Коннос и пляже залива Фигового дерева.

Подводный рай

В этом сезоне у дайверов появится возможность посетить уникальный в Европе подводный парк, который откроет Айя-Напу и Кипр в целом как направление для дайвинга.

Достопримечательности

Помимо пляжей в регионе множество достопримечательностей - как в Айя-Напе, Паралимни и Протарасе, так и в живописных деревушках в округе.

В Айя-Напе находится средневековый монастырь, посвященный Деве Марии, гробницы Макронисоса, Музей моря, Музей морской жизни, Музей сельского хозяйства (Argotospito), потрясающие морские гроты, а также уникальный Парк скульптур и Парк кактусов.

В Паралимни и Протарасе вы можете посетить три церкви, отреставрированный традиционный кипрский дом и церковь пророка Ильи.

Не пропустите также Музей народного творчества в Деринее, церковные памятники в Сотире, Этнографический музей, монастырь Св. Кендея, Ботанический сад в Авгору и рыболовецкую заимку в деревне Лиопетри.

В Водном парке (самом большом тематическом парке Европы) дети могут покататься на горках и повеселиться в бассейнах. В Протарасе также находится Океанариум с более чем 3000 видами рыб, пингвинами и акулами.

Семьи с детьми могут посетить луна-парк с великолепными аттракционами как для детей, так и для взрослых.

Мыс Греко: рай для любителей активного отдыха

Природный парк "Мыс Греко" - это место исключительной природной красоты и рай для любителей активного отдыха: пробежки, катание на лошадях, пеший туризм по природным тропам, наблюдение за птицами, езда на горном велосипеде. Это место также исключительно красиво под водой: здесь понравится как начинающим, так и опытным дайверам.

Bon apetit

Уникальное местоположение Кипра и его история - империи, вторжения, иностранные поселенцы и торговцы - нашли отражение в местной кухне, которая сочетает в себе черты греческой, турецкой, армянской, ливанской, сирийской, итальянской, а в последнее время еще и британской кухонь.

Фестивали

В Фамагусте обожают мероприятия! Весь год вы можете наслаждаться десятком местных и международных фестивалей: фестиваль в Айя-Напе в сентябре, Средневековый фестиваль и Хэллоуин в октябре, фестиваль стрит-арта и фестиваль скульптуры в ноябре.

В Паралимни в феврале проходит карнавал, в мае - цветочный фестиваль, также проводится летний кинофестиваль на открытом воздухе, фестивали "Прогулка под луной" и "Вкусы мира" в сентябре. Мы также чествуем наши местные продукты на фестивале арбузов во Френаросе, фестивале клубники в Деринее, фестивале картофеля в Авгору и фестивале батата в Сотире.

* Айа-Напа - Протарас. Совет по туризму

Тел: +357 9963 9483

info@ayianapaprotarashoels.org.cy

https://www.visitfamagusta.com.cy/ru

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