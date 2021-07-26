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26.07.2021 16:51
Рубрика: Общество

Врач рассказала, почему привиться от коронавируса лучше до осени

Текст: Елена Манукиян
В сентябре начнется сезон вакцинации от гриппа, часть ресурсов будет перенаправлена на профилактику этого заболевания.
Пройти вакцинацию, которая откроет выход из зоны ограничений, москвичи теперь могут по 115 адресам. Фото: Олеся Курпяева/ РГ Пройти вакцинацию, которая откроет выход из зоны ограничений, москвичи теперь могут по 115 адресам. Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Пройти вакцинацию, которая откроет выход из зоны ограничений, москвичи теперь могут по 115 адресам. Фото: Олеся Курпяева/ РГ

Поэтому тем, кто планирует привиться от гриппа, врачи рекомендуют завершить иммунизацию от COVID-19 к осени, чтобы организм успел сформировать устойчивый иммунитет к обоим инфекционным заболеваниям до зимы. Об этом "Российской газете" рассказала руководитель по амбулаторно-поликлинической помощи федерального научно-клинического центра ФМБА России Ирина Зыкова.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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Она также подчеркнула, что в идеале между вакцинациями от гриппа и коронавируса должен пройти месяц. Такой срок необходим, чтобы отследить реакцию на каждую вакцину и не перегружать организм. К тому же перед прививкой от гриппа следует исключить заражение коронавирусом, а если были контакты с инфицированным - предварительно необходимо пройти тестирование методом ПЦР, следует из ее слов. Людям с симптомами простуды или находящимся в острой стадии болезни лучше отложить вакцинацию до выздоровления.

Зыкова обратила внимание, что в период пандемии COVID-19 вакцинация от гриппа особенно важна, так как оба заболевания формируют значительную нагрузку на организм, а при одновременном заражении могут привести к тяжелым осложнениям и летальному исходу.

Ранее о необходимости завершить вакцинацию от коронавируса в августе, чтобы успеть защитить себя от гриппа осенью, говорил министр здравоохранения Михаил Мурашко. "Прививка от COVID-19 делается в два этапа с перерывом в 21 день, не следует этого забывать. Чтобы успеть вакцинироваться от гриппа, начинать прививаться от коронавируса лучше уже сегодня", - сказал он.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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