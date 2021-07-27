Откройте Кипр
Никос Маттеу, менеджер по развитию бизнеса.
16.08.2021 19:51
Российская газета - Спецвыпуск № 185(8536)

Откройте для себя самую знаменитую гостиничную сеть Айа-Напы

Текст: Никос Маттеу (менеджер по развитию бизнеса)
Едете на Кипр? Остановитесь в одном из Grecian Hotels
Первый Grecian Hotel был построен в 1976 году, и это был самый первый отель в Айя-Напе. Наш слоган: "Мы предлагаем то, что не могут предложить другие отели".

У нас большой опыт, и мы знаем, как удовлетворить запросы всех рынков, включая российский: весь наш персонал, работающий непосредственно с клиентами, от работников ресепшен до официантов и массажистов, говорит по-русски. Также на русском языке доступно большинство информации на экранах, в меню, газетах. Все три наших отеля расположены прямо на пляже и связаны друг с другом: даже если вы останавливаетесь в четырехзвездочном отеле Grecian Sands, у вас будет доступ к пляжам, бассейнам и ресторанам отелей Grecian Bay и Grecian Park без дополнительной платы. Перемещаться с территории одного отеля на территорию другого вы можете на наших частных микроавтобусах.

Grecian Sands - наш единственный отель с системой "все включено", но он необычный: мы называем его "все включено по высшему классу". Кроме еды и напитков, которые подаются с утра до вечера, наши гости, выбравшие тариф "все включено", могут обедать и ужинать в любом из наших отелей.

Наши 12 ресторанов специализируются на разных кухнях: рыба и морепродукты, итальянская и японская кухни, традиционные блюда на гриле. Кроме того, каждый вечер мы накрываем шведский стол, который пользуется большой популярностью среди наших гостей из России!

Отели сети Grecian Hotels располагают самыми современными удобствами, а высококвалифицированный персонал позаботится о том, чтобы незабываемые впечатления остались у всех наших гостей, включая самых маленьких: в летнее время в каждом отеле открыт детский клуб.

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