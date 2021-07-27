Этот роскошный пятизвездочный отель расположен на одном из самых красивых песчаных пляжей Кипра, с которого открывается потрясающий вид на кристально чистые воды Средиземного моря.

Отельный комплекс предлагает большое разнообразие удобств в сочетании с исключительным обслуживанием и приветливым персоналом. Отель Grecian Bay располагает тремя ресторанами, кофейней, барами, оздоровительным и спа-центром и знаменит приятной и располагающей атмосферой. Мы позаботимся о том, чтобы отдых с нами запомнился вам надолго.

Телефон: +357 23842000

Факс: +357 23721307

Сайт: www.grecianbay.com

E-mail: info@grecianbay.com

Пятизвездочный отель Grecian Park примыкает к национальному парку "Мыс Греко" и предлагает потрясающие виды на Средиземное море. В отеле три ресторана, кофейня и четыре бара, включая японский суши-бар и ресторан UMI, итальянский ресторан Ravioli"s и экзотический бар Cliff. В этом отеле находится один из лучших оздоровительных и спа-центров на Кипре, а также спортзал, где вы сможете расслабиться и восстановить силы.

В Grecian Park Hotel помогут со всей тщательностью организовать мастер-классы, семинары и встречи, которые можно провести в просторных конференц-комнатах. Планировать с нами свадьбу очень просто и приятно. Оставьте все свадебные хлопоты нам и наслаждайтесь роскошной обстановкой и мирной расслабляющей атмосферой.

Телефон: +357 23 844000

Факс: +357 23844001

Сайт: www.grecianpark.com

E-mail: info@grecianpark.com

Отель Grecian Sands находится всего в пяти минутах от центра Айя-Напы - одного из самых популярных направлений для тех, кто ищет солнца и отдыха - и мы позаботимся, чтобы ваше пребывание у нас было приятным и запоминающимся. Расположитесь на пляже с золотистым песком и насладитесь кристально чистой водой Средиземного моря. Здесь есть чем заняться: полежать у бассейна, неспешно выпить коктейль в баре или расслабиться на пляже.

Опытные и ответственные сотрудники отеля Grecian Sands позаботятся о том, чтобы ваша свадьба стала сном наяву. Кипр также известен как остров Афродиты и может похвастаться одними из самых романтических мест для свадеб за границей.

Телефон: +357 23721616

Факс: +357 23722691

Сайт: www.greciansands.com

E-mail: info@greciansands.com