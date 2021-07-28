Каковы темпы вакцинации в разных регионах России

Первый компонент вакцины получили уже более 35 миллионов человек. За последнюю неделю число вакцинированных увеличилось более чем на два миллиона человек, - сообщили вчера "Российской газете" в Минздраве РФ.

"Мы полностью развернули вакцинальную сеть для достижения коллективного иммунитета на уровне 80 процентов", - пояснил глава министерства Михаил Мурашко.

Правда, картина по стране очень пестрая: в Москве прививают более 60 тысяч человек в день, а вместе с Московской областью - почти 100 тысяч, а в других регионах - всего несколько десятков человек.

По данным минздрава, втрое быстрее стали вакцинировать в Тверской, Смоленской, Тульской, Белгородской областях, Краснодарском крае. Чечня и вовсе объявила, что первой в стране достигла коллективного иммунитета - здесь прививки получили уже 60 процентов населения. Однако не надо забывать, что порог защищенности из-за распространения более заразного штамма "дельта" специалисты сдвинули на уровень 80 процентов. И, как отметила недавно вице-премьер Татьяна Голикова, задача стоит выйти на этот показатель к ноябрю. Два миллиона сделавших прививку за неделю - вроде большая цифра. Но не для нашей огромной страны. Если не ускориться, на вакцинацию всего взрослого населения страны понадобится больше года. Конечно, где-то ситуация лучше - в Москве и Подмосковье, Белгороде, например, до контрольной черты можно добраться уже через месяц, а то и раньше. В отстающих регионах, по расчетам, может понадобиться и более двух лет.

Конечно, на проведение прививочной кампании влияет много самых разных факторов: количество доступных доз вакцины, их четкое распределение и доставка в регионы, организация прививок на местах. Эта часть, говорят в минздраве, отработана. "Отработаны логистические вопросы - доставки вакцин в регионы. Компании-подрядчики сформировали новые маршруты, и мы держим это на контроле, - отметил Михаил Мурашко. - Растут темпы производства вакцин, но и потребность возрастает. Поэтому к производителям сегодня предъявляются очень высокие требования по темпам производства без снижения качества".

Порог защищенности из-за распространения более заразного штамма "дельта" специалисты сдвинули на уровень 80 процентов

Но остается еще самый главный фактор, тормозящий вакцинацию, - настроение населения. Мировой опыт показывает: когда количество привитых достигает примерно 50 процентов, темпы вакцинации падают практически во всех странах.

Сделать прививку сегодня можно не только в торговом центре (на фото), но и в аэропорту и даже на дому. Фото: Татьяна Андреева

Те, кто понимает, что происходит и каковы перспективы, прививку сделали. Остаются те, кто колеблется или надеется, что уж его-то инфекция обойдет. Но в условиях глобальной и затяжной эпидемии "отсидеться" где-нибудь на даче сложно. "Мы все или привьемся, или переболеем", - так оценила происходящее глава Роспотребнадзора Анна Попова в одном из публичных выступлений.

Поэтому разные страны принимают разные шаги и меры, чтобы увеличить прослойку вакцинированных. Где-то действуют более жестко, где-то мягче, но сейчас даже самые лояльные правительства в традиционно толерантной Европе все активнее закручивают гайки.

И это оправданно. Ситуация может снова ухудшиться из-за того, что коронавирус продолжает изменяться. Сейчас и наша страна, и другие переживают волну, связанную с более заразным штаммом "дельта". Но ведь никто не гарантирует, что завтра не появится еще более опасный штамм, с которым не справятся нынешние вакцины.

Пандемия коронавируса COVID-19 может затянуться при нынешних темпах вакцинации, считает известный вирусолог, руководитель екатеринбургского филиала научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Александр Семенов. "Говорить о завершении пандемии можно крайне осторожно... При сохранении текущих очень низких темпов вакцинации во всем мире мы будем бороться с коронавирусом еще и в 2022 году, и только тогда появится шанс ее завершить. Если этот процесс будет ускорен, то пандемия завершится гораздо быстрее", - сказал ученый.

Чечня: защита большинства

В Чечне 60 процентов взрослого населения получили первый компонент вакцины от коронавируса, сообщил министр здравоохранения региона Эльхан Сулейманов. Доля вакцинированных старше 60 лет составила свыше 50 процентов.

Тем временем в республиканском управлении Роспотребнадзора обязали привиться от COVID-19 определенные категории граждан. Сделать прививку теперь должны госслужащие, сотрудники образовательной сферы, здравоохранения, торговли, туризма, сферы обслуживания, военнослужащие, студенты старше 18 лет и представители СМИ.

Кубань: вакцина в аэропорту

Вакцинация в Краснодарском крае проводится в 332 пунктах, в том числе 19 выездных и 73, расположенных на побережье. Прививочная кампания набирает обороты.

Для формирования коллективного иммунитета в крае нужно вакцинировать не менее 2,7 миллиона жителей. Пока же прививку сделали около 1,5 тысячи. Были введены строгие меры - обязательная вакцинация работников туротрасли, общепита и транспорта, новые правила заселения в гостиницы. Мобильные пункты вакцинации открыты в аэропортах.

Челябинск: успеть до осени

Кроме поликлиник поставить прививку в Челябинской области можно в торгово-развлекательных комплексах, садовых товариществах и новых жилых кварталах с большим числом людей.

Максимум в сутки удается прививать по 18,5 тысячи человек. При достаточных поступлениях вакцинировать 1,618 миллиона человек, необходимых для коллективного иммунитета, до осени вполне возможно.

Алтай и Урал: миллион на подходе

Темпы вакцинации на Среднем Урале возросли в пять раз. На 28 июля, в Свердловской области привились 864 482 человека. Это более 20 процентов населения. Через неделю ожидают миллионный привитый.

А в Алтайском крае с 27 июля введена обязательная вакцинация для отдельных профессий. На 28 июля в крае было привиты около 20 процентов населения. Из них почти 115,9 тысячи получили первую дозу вакцины и 350,4 тысячи - обе.

Курск: мобильные медики

В Курской области привиты 52 процента жителей. Курирующий здравоохранение замглавы региона Андрей Белостоцкий, комментируя ситуацию назвал этот показатель "неплохой прослойкой иммунизированных людей".

Однако этого недостаточно. Планируется дополнительно развернуть мобильные пункты вакцинации. В регионе работают 132 мобильные бригады, которые выезжают на дом. Мобильные медики привили уже свыше 15 тысяч человек.

Кемерово: прививка в 99 лет

В Кузбассе вакцинировались около 645 тысяч человек. Это чуть больше половины населения региона. Но в области есть районы, где прививки поставили 80 процентов жителей.

189 тысяч вакцинированных кузбассовцев - люди старше 60 лет. В их числе и 99-летняя пациентка, переболевшая коронавирусом в декабре 2020-го. "Спустя полгода женщина поставила прививку, которую перенесла достаточно хорошо. И сейчас она чувствует себя прекрасно, - отметила замглавы областного минздрава Оксана Абросова. - Благодаря активной иммунизации пожилых инфицированных среди них с каждым днем становится все меньше. Число заболевших растет теперь за счет трудоспособного населения".

Москва и Подмосковье: 15% страны

В Москве и области насчитывается чуть более 20 миллионов постоянно зарегистрированных жителей. Это примерно 15 процентов населения всей страны. Учитывая, что столичный регион - это еще и крупнейший российский хаб со всеми вытекающими отсюда бесчисленными столпотворениями, к вакцинации власти отнеслись более чем серьезно, избрав для достижения лучших результатов метод кнута и пряника.

Кнутом, безусловно, стали постановления главных санитарных врачей Москвы и области об отстранении от работы непривитых сотрудников сферы услуг и QR-коды, выдаваемые тем, кто привился вторым компонентом вакцины или переболел коронавирусом в течение последних 6 месяцев. Кафе и ресторанам запретили пускать внутрь посетителей без кодов и, хотя эта практика продержалась недолго, QR-коды в Московском регионе по-прежнему остаются в чести. Так, некоторые столичные театры уже объявили о том, что их зрительные залы останутся зоной COVID-free, куда можно будет попасть только при наличии кода или отрицательного ПЦР-теста.

0,05 процента составляет число зараженных коронавирусом после получения прививки в Кемеровской области. Это наименьшее число. В Челябинской - 0,1. В Алтайском крае - 0,23. В Курской области - 2,2. В Свердловской области - 2,5

А пряником явились розыгрыши призов - в Москве среди привившихся провели серию розыгрышей автомобилей, в области разыгрывают уже вторую квартиру. Но главный пряник - создание условий для доступной вакцинации. И если изначально сделать прививку можно было только по предварительной записи, то сейчас любой житель региона может найти возможность для вакцинации за 15 минут, причем и на своей, и на соседской территории - границы у вакцинации стерты. В Москве открыли самый крупный в стране пункт вакцинации в Гостином дворе, где одновременно могут привиться 50 человек. И еще один пункт в Лужниках, где так же свободно, без очередей и лишней бумажной волокиты прививают трудовых мигрантов. В Подмосковье передвижные мобильные пункты вакцинации расставлены в каждом парке и на всех крупных стадионах. Можно вакцинироваться в торговых центрах, в МФЦ и даже у себя на даче, где тоже курсируют передвижные мобильные пункты. В результате на сегодняшний день в столице привиты уже более 4 миллионов жителей, в области - 2,7 миллиона. И если мэр Сергей Собянин пока осторожен в прогнозах, то губернатор Андрей Воробьев уже говорит: если существующая динамика сохранится, план по вакцинации область выполнит к концу августа.

Подготовили: Ольга Дмитренко, Светлана Добрынина, Лариса Ионова, Роман Кияшко, Татьяна Кузнецова, Андрей Куликов, Татьяна Павловская, Михаил Пинкус, Юлия Потапова, Ирина Рыбникова, Анна Скрипка