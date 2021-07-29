Исследования показали эффективность ингавирина против COVID-19

Клинические исследования по оценке эффективности и безопасности включения противовирусного препарата ингавирин в схему стандартной терапии больных COVID-19 начались в июне на базе одного из ведущих экспертных клинических центров Минздрава России - МГМСУ имени Евдокимова. Согласно полученным результатам, у пациентов, принимавших ингавирин в дополнение к обычной рекомендованной терапии, заболевание протекало легче: доля больных с адекватной сатурацией и не нуждающихся в кислородной поддержке была в два раза выше по сравнению с группой стандартной терапии к седьмым суткам лечения. Результаты исследования опубликованы в журнале "Терапия" Российского научного медицинского общества терапевтов (РНМОТ).

"У больных, принимавших в дополнение к базовой терапии ингавирин, быстрее наступала нормализация основных показателей - температуры, частоты дыхательных движений и сатурации. В среднем на 62 часа (на 2,6 дня) быстрее. Это очень важно. Чем дольше идет активная воспалительная реакция, тем больше вероятность цитокинового шторма. А мы как бы отодвигаем эту вещь, - рассказал один из авторов исследования, профессор МГСМУ имени Евдокимова, главный внештатный пульмонолог Минздрава России по ЦФО Андрей Малявин. - В основном, к пятому дню четко у большинства больных реализовался заметный лечебный эффект, отличный от тех больных, которые ингавирин не получали". Так, например, приступы кашля заметно сократились у 97,5% пациентов, принимавших участие в исследовании, уже к третьему дню приема препарата.

Эксперт пояснил, что ингавирин обладают своеобразным противовирусным действием, связанным с нормализацией иммунного ответа организма. "Это реализуется и на уровне рецепции интерферонов, то есть сигналы поступают в клетку адекватные и имеют адекватный ответ. У препарата также доказанное противовоспалительное действие, в том числе, направленное на снижение основных провоспалительных цитокинов (интерлейкин-6 и интерлейкин-1b - ключевые). Третье действие - цитопротекторное", - отметил Малявин. По его мнению, эти особенности терапии препаратом уменьшают риски возникновения у COVID-пациентов цитокинового шторма.

Положительные результаты первого этапа исследований позволят продолжить изучение на больших выборках пациентов. соответствующее разрешение Минздрава России с участием 290 пациентов уже получено. В дальнейшем, если расширенные исследования подтвердят предварительно полученные данные, ингавирин может быть включен в методические рекомендации Минздрава по профилактике и лечению коронавирусной инфекции, отмечают исследователи.