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29.07.2021 08:00
Рубрика: Общество

Опрос: почти треть врачей выступает за обязательную вакцинацию

Текст: Ирина Невинная
Чтобы остановить эпидемию, необходимо проводить тотальную принудительную вакцинацию, считают 29% врачей. Это следует из опроса, организованного сервисом дистанционного обучения медработников Vrachu.ru. В опросе приняли участие 1842 медработника из всех федеральных округов - на вопросы анкеты они отвечали анонимно.
Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

По итогам анкетирования 54,3% респондентов заявили, что в их регионе достаточное количество вакцины - проблем с поставками нет. Почти 38% ответили, что ощущается их некоторая нехватка. Еще 6,5% врачей заявили, что вакцин крайне мало, а около 1,5% рассказали, что вакцины в их регионе нет.

Фото: ТАСС
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Ответы существенно отличаются в зависимости от федерального округа. Наименее благоприятная ситуация в Сибирском федеральном округе - там о полном отсутствии вакцины сообщили 2,5% опрошенных. О том, что "вакцины крайне мало", - 8,7%. Проблем почти нет в Северо-Кавказском федеральном округе: о том, что "вакцины мало", сообщили всего 1.3% врачей. О полном отсутствии препарата не заявил никто.

Опрос показал, что большинство врачей ответственно относится к вопросу вакцинации. Так, почти 73% ответивших уже сделали прививку. Еще 18,3% собираются вакцинироваться. Заявили, что не будут делать прививку 8,7% участников.

Из тех, кто еще не сделал прививку, в качестве причины "не было возможности" указал каждый пятый участник (18%). Достаточно заметная доля - 16,3% опрошенных - заявили, что не доверяют вакцинам. 4,3% ответили, что не нуждаются в вакцине, их организм сам справится с болезнью. Остальные 61,4% опрошенных указали другие причины.

Рекомендации, которые дают по поводу вакцинации врачи своим пациентам, распределились примерно в той же пропорции, что и отношение к собственным прививкам. 92% врачей рекомендуют прививку своим пациентам, при этом 41,7% респондентов отметили, что учитывают наличие у пациента противопоказаний. И почти 8% докторов сообщили, что не рекомендуют делать прививки.

Фото: Владимир Аносов
Каковы темпы вакцинации в разных регионах России

Интересно, что довольно большая доля участников опроса - 29% - считают, что необходима массовая вакцинация. 37,8% врачей говорят, что надо смотреть по ситуации в каждом конкретном регионе. И 33,2% считают, что принудительная вакцинация не нужна.

"Мы видим, что большинство врачей занимают ответственную позицию и рекомендуют пациентам сделать прививки. Кроме этого, многие уверены в необходимости массовой вакцинации, что также радует, - комментирует результаты опроса генеральный директор Vrachu.ru Игорь Степанюков. - Вместе с этим опрос выявил сохраняющееся недоверие к вакцинам даже в среде профессиональных медицинских работников. Мы считаем это довольно опасным. Ведь если сами врачи отрицают очевидную необходимость в вакцинации, что можно говорить о людях без медицинского образования. Мы полагаем, что необходимо больше внимания уделять разъяснительной работе по этому вопросу".

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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