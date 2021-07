Новый альбом Билли Айлиш установил рекорд еще до выхода

Вышедший сегодня альбом певицы Билли Айлиш Happier Than Ever установил впечатляющий рекорд ещё до своего выхода.

Как сообщил сайт Just Jared, ссылаясь на Apple Music, второй альбом популярной исполнительницы получил беспрецедентное в истории сервиса число предзаказов - свыше 1 028 000.

Кстати, дебютный альбом Билли When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (2019) также в своё время был рекордсменом - с 800 тыс. предзаказов.

В новый альбом Айлиш вошли 16 треков, включая резонансный Therefore I Am, клип на который стал хитом YouTube.

Напомним, Билли Айлиш - исполнительница заглавной песни многострадальной 25-й части "бондианы" "Не время умирать", премьера которой недавно вновь передвинулась.