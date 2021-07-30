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Новый альбом Билли Айлиш установил рекорд еще до выхода

Новости
    30.07.2021, 12:48
Текст:   Козьма Лоханкин

Вышедший сегодня альбом певицы Билли Айлиш Happier Than Ever установил впечатляющий рекорд ещё до своего выхода.

Фото: youtube.com/ Rick Astley
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Как сообщил сайт Just Jared, ссылаясь на Apple Music, второй альбом популярной исполнительницы получил беспрецедентное в истории сервиса число предзаказов - свыше 1 028 000.

Кстати, дебютный альбом Билли When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (2019) также в своё время был рекордсменом - с 800 тыс. предзаказов.

В новый альбом Айлиш вошли 16 треков, включая резонансный Therefore I Am, клип на который стал хитом YouTube.

Напомним, Билли Айлиш - исполнительница заглавной песни многострадальной 25-й части "бондианы" "Не время умирать", премьера которой недавно вновь передвинулась.

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