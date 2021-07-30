Проценко назвал способ победить пандемию коронавируса

Главным залогом победы над пандемией коронавируса является вакцинация. Об этом заявил главврач городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

"Вакцинация - единственный инструмент, которым можно подготовить организм к контакту с инфекцией. Сомнение в необходимости вакцинации представляет опасность не только для вас самих, но и для близких", - сказал врач в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что прививка не исключает возможность заражения коронавирусом, но гарантирует, что болезнь не будет протекать в тяжелой форме.

Кроме того, после первой дозы у человека не успевает сформироваться устойчивый иммунитет к вирусу, поэтому важно соблюдать все меры предосторожности, напомнил Проценко.