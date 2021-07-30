Собянин: Возвращение к нормальной жизни. Отмена использования перчаток

Друзья, последние недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции существенно улучшилась. Благодаря массовой вакцинации и другим мерам профилактики количество вновь выявляемых случаев ковида снизилось в 2,2 раза, число госпитализаций - в 1,6 раза по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня.

В этих условиях мы можем продолжить постепенное смягчение действующих ограничений.

Сегодня я подписал указ, отменяющий обязательное использование перчаток на транспорте, в магазинах и других общественных местах.

В то же время использование масок для защиты органов дыхания по-прежнему остается обязательным. Этот важнейший барьер на пути распространения вируса мы должны сохранить до тех пор, пока количество новых случаев заболевания не сократится до минимальных значений.

Будьте здоровы. Берегите себя.

Если еще не прошли вакцинацию, не откладывайте это решение. Тем самым вы сохраните свое здоровье и поможете приблизить окончание пандемии.

Ваш мэр

Сергей Собянин

Источник: sobyanin.ru