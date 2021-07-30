Врач назвал детей, у которых развиваются осложнения после COVID-19

Масштабы постковидных осложнений у детей и подростков недостаточно известны, так как у медиков нет достоверных и всеобъемлющих данных. Однако присутствуют факторы риска, которые заслуживают повышенного внимания.

- При малосимптомной форме заболевания, когда нет вообще никаких клинических проявлений ковида, а мы знаем, что именно так переносят инфекцию большинство детей - говорить о последствиях в 30 процентов случаев, очевидно, избыточно, - заявил в интервью KP.RU кандидат медицинских наук Георгий Викулов.

Впрочем, медикам точно известно, кто из детей входит в группы повышенного риска ковидных осложнений. Основные факторы риска такие: ожирение, сахарный диабет, онкологические заболевания, первичные иммунодефициты, любые недавно проведенные хирургические вмешательства, трансплантации органов.

"Отдельно я бы выделил детей и подростков, страдающих бронхиальной астмой, особенно тяжелого течения. У них тоже существенно повышен риск осложнений COVID-19", - говорит Георгий Викулов.

Врач советует родителям: после того, как ребенок перенес COVID-19, сосредоточиться, если нет предпосылок для появления других болезней, на обычной жизни.

- Необходимость обследований, как и лечения, должен определить врач. От того, что вы будете паниковать, нагнетать, самостоятельно побежите сдавать какие-то анализы, лучше точно не будет, - предупреждает доктор Викулов.