Ученые РФ создали препарат для оценки клеточного иммунитета к COVID-19

Российские ученые разработали препарат, оценивающий клеточный иммунитет к коронавирусу. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказали сотрудники научного центра "Вектор".

Сейчас препарат проходит стадию исследований на животных.

"Что касается коронавируса, в настоящий момент проводится оценка уровней антител. Но важен ещё клеточный иммунитет. В настоящий момент специфического диагностикума нет. И был разработан "Корона-скин-тест" для оценки клеточного иммунитета", - отметила ведущий научный сотрудник Института медицинской биотехнологий филиала ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Галина Сысоева.

По словам старшего научного сотрудника института Анастасии Воропаевой, специалисты уже проверили влияние препарата на самцах животных. Сейчас планируется проверить влияние самках, после чего можно будет сделать выводы о мутагенности "Корона-скин-теста".