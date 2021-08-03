Когда переболевшим COVID-19 угрожают тромбозы

Почему у постковидных пациентов могут образовываться тромбы? У кого этот риск выше? И можно ли после прививки стать источником коронавируса для других людей? Эксперты "РГ" -Недели продолжают отвечать на вопросы наших читателей.

Вакцинация защитит и от инфекции, и от будущих осложнений. Фото: Istock

Это правда, что после прививки человек может стать носителем коронавируса и заражать им других?

Если человек заболевает COVID-19 вскоре после прививки - с введением вакцины это никак не связано. Скорее всего, он уже был заражен в момент вакцинации или подхватил вирус сразу после, еще до выработки защитных антител. По данным Минздрава России, COVID-19 заболевает до 2,5% вакцинированных, при этом заболевание может протекать либо как легкая ОРВИ, а то и вовсе без симптомов. Такой человек действительно может распространять вирус, если активно общается с людьми, не соблюдая защитных мер.

Не случайно, например, в США ввели обязательные тесты на COVID-19 для привитых, если они контактировали с заболевшими. Причем сдать анализ их обязали даже в тех случаях, если у них нет симптомов заболевания. Такие рекомендации опубликовал CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний США) на основании новых данных о том, что даже после прививки люди могут заражаться коронавирусом и оставаться какое-то время его носителями, распространяя инфекцию.

"Наше обновленное руководство рекомендует вакцинированным людям проходить тестирование, если они подверглись воздействию инфекции, независимо от появления у них симптомов", - пояснила директор CDC доктор Рошель Валенски.

Кроме того, СDС ужесточило рекомендации по ношению масок:

- полностью вакцинированные люди должны носить маску в общественных местах (закрытых помещениях) после контакта с заболевшим;

- через три-пять дней после контакта они должны пройти тест на вирус;

- если результаты теста отрицательные, они могут перестать носить маски в помещении;

- если тест будет положительным, носитель коронавируса должен соблюдать изоляцию, оставаясь дома на 10 дней.

Новое решение СDC опирается на данные последних исследований, согласно которым даже полностью вакцинированные люди, инфицированные штаммом "дельта", могут переносить вирус и передавать его другим.

Почему могут возникнуть тромбозы у переболевшего коронавирусом?

Такой риск, по данным Минздрава России, довольно велик - склонность к тромбозам отмечается у каждого третьего постковидного пациента.

"Одна из тропных клеток, то есть благоприятных для размножения вируса SARS-CoV-2, - это эндотелий, выстилающий внутреннюю поверхность кровеносных сосудов, которая контактирует с кровью, - поясняет врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков. - В норме они очень эластичны и кровь движется по ним беспрепятственно. Когда клетки эндотелия поражает вирус, внутренняя оболочка сосудов теряет свою эластичность, затрудняя ток крови.

Так как эндотелий восстанавливается достаточно медленно, при нарушении внутренней оболочки сосудов вирусом SARS-CoV-2 могут возникать тромбозы. При этом человек может даже не подозревать, что у него развивается тромб".

У кого такие осложнения, как тромбозы, возникают чаще?

"В первую очередь это люди, имеющие генетическую предрасположенность. В популяции это достаточно распространено, поэтому людей, которым нужно внимательно следить за состоянием сосудов, немало", - говорит Андрей Поздняков.

При этом судить о том, есть генетическая предрасположенность или нет, невозможно, если, например, тромбозом страдали ближайшие родственники. "Абсолютно любой человек может быть носителем мутации гемостаза и иметь склонность к тромбозу. Выявить это можно при помощи генетических тестов, например, "мутации гемостаза", - пояснил доктор Поздняков.

Он также объяснил, почему необходимо контролировать свое состояние, выполняя по назначению врача необходимые анализы. "Такая склонность практически не проявляется в обычной жизни. К сожалению, у генетически предрасположенных людей первая выявляемость часто оказывается фатальной - это может быть случившийся инсульт, инфаркт или тромбоз любой другой вены", - говорит Поздняков.

Коронавирус поражает сосуды, отсюда и высокий риск тромбоза

Доктор посоветовал быть особенно осторожными людям с эндокринными заболеваниями, связанными с нарушением обмена глюкозы, тем, кто имеет избыточный вес, хронические заболевания сердца и сосудов - у этих категорий риск развития тромбоза выше. "У "сердечников" традиционно тромбоз одно из самых частых осложнений, так как практически все они страдают атеросклерозом сосудов. При повреждении целостности внутренней оболочки сосудов, на них легко образовываются тромбы. Если уже скомпрометированные люди заболевают COVID-19, риски тромбоза для них огромные. Именно поэтому COVID-19 опасен для людей с сердечно-сосудистой и эндокринной патологией, у них сильно меняется свертываемость крови и погибают они чаще всего от тромботических осложнений", - отметил доктор.

Почему об угрозе тромбоза нередко предупреждают женщин?

В некоторых случаях стоит проверить показатели свертываемости крови и здоровым людям. Например, молодые женщины, которые принимают оральные контрацептивы, более склонны к тромбообразованию. "Поэтому если есть проблемы с тромбами, контрацептивы лучше не применять. Нужно проконсультироваться с врачом и перейти на другие способы контрацепции", - посоветовал Андрей Поздняков.

Может ли вакцинация повысить риск тромбоза?

"Любая вакцинация - это стресс-реакция для организма, которая в том числе может нести риск повышенного тромбообразования. Этому могут быть подвержены люди, у которых есть мутации в системе гемостаза", - отметил Поздняков.

Что касается вакцинации от COVID-19, у "Спутника V" в официальных источниках не отмечено риска тромбозов.

При этом, например, в Германии было принято решение о том, что если человек из группы риска был привит первой дозой вакцины AstraZeneca, вторую дозу получает вакцины Pfizer - именно для того, чтобы снизить риск осложнений.