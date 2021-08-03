Мурашко рекомендовал привиться от коронавируса всем пожилым людям

Вакцинация от коронавируса рекомендована всем гражданам старше старше 60 лет, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"В этом возрасте прививка нужна практически всем", - сказал он на встрече с медперсоналом городской клинической поликлиники в Тольятти.

Министр напомнил, что вакцинация защищает от осложнений коронавируса, которые опаснее всего для пациентов с хроническими заболеваниями. Как правило, ими страдают пожилые люди, поэтому и саму инфекцию они переносят тяжело.

По словам Мурашко, более 98% поступающих на госпитализацию пациентов с ковидом сегодня не привиты. "Это говорит о том, что вакцинация сегодня работает, защищает и спасает жизни", - подытожил он.