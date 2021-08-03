У пожилых людей нашли в два раза больше антител к COVID-19, чем у молодых

Петербургские ученые выяснили, что после коронавирусной инфекции у пожилых людей образуется в два раза больше антител, чем у молодежи.

Исследование проводила Военно-Медицинская академия имени Кирова и одна из крупнейших лабораторных сетей. Изучались медицинские показатели полутора тысяч петербуржцев в возрасте от 18 до 69 лет. Они сдавали анализы на антитела IgG после перенесенного заболевания. Кровь у участников исследования брали несколько раз в течение полугода.

Было установлено, что количество антител в группе старше 50 лет было существенно выше, чем, например, у студентов. Наибольшее же число антител было зафиксировано в возрастной группе 60-70 лет.

Авторы исследования полагают, что все дело в иммунной системе, за долгие годы жизни человека она сталкивалась с большим количеством вызовов и иммунитет вырабатывается более стойкий.

Также выяснилось, что у мужчин наибольшая концентрация антител фиксируется на 45-е сутки после болезни, а затем снижается. У женщин наиболее интенсивный рост числа антител происходит в период до 60-го дня с момента выздоровления, но концентрация продолжается постепенно расти все время, вплоть до 180-го дня.