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03.08.2021 16:55
Рубрика: Общество

У пожилых людей нашли в два раза больше антител к COVID-19, чем у молодых

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Петербургские ученые выяснили, что после коронавирусной инфекции у пожилых людей образуется в два раза больше антител, чем у молодежи.

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Исследование проводила Военно-Медицинская академия имени Кирова и одна из крупнейших лабораторных сетей. Изучались медицинские показатели полутора тысяч петербуржцев в возрасте от 18 до 69 лет. Они сдавали анализы на антитела IgG после перенесенного заболевания. Кровь у участников исследования брали несколько раз в течение полугода.

Было установлено, что количество антител в группе старше 50 лет было существенно выше, чем, например, у студентов. Наибольшее же число антител было зафиксировано в возрастной группе 60-70 лет.

Авторы исследования полагают, что все дело в иммунной системе, за долгие годы жизни человека она сталкивалась с большим количеством вызовов и иммунитет вырабатывается более стойкий.

Также выяснилось, что у мужчин наибольшая концентрация антител фиксируется на 45-е сутки после болезни, а затем снижается. У женщин наиболее интенсивный рост числа антител происходит в период до 60-го дня с момента выздоровления, но концентрация продолжается постепенно расти все время, вплоть до 180-го дня.

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