После прививки любой из трех вакцин заражается менее двух человек из ста

Массовая прививочная кампания в разгаре, и вопрос, какая из трех российских вакцин - "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак" - защищает от коронавируса надежнее, по-прежнему волнует многих. Конечно, и в минздраве, и в Роспотребнадзоре много раз говорили, что вакцинация защищает и от первоначального китайского штамма коронавируса, и от последних вариантов, включая зловредную "дельту". Но раскладки по вакцинам не давалось. И вот наконец впервые за последние дни появилось несколько сообщений со сравнительными цифрами.

Сначала гендиректор "Вектора" Ринат Максютов сообщил, что из более чем миллиона человек, привитых "ЭпиВакКороной", заболело COVID-19 лишь чуть более 0,5%.

Затем были опубликованы данные комздрава по Санкт-Петербургу. Из 860 тысяч уже прошедших полную вакцинацию в этом городе COVID-19 заболели 14,6 тысячи, то есть 1,7%.

При этом доля заразившихся коронавирусом из числа привившихся "Спутником V" составила 1,64%.

После обеих прививок "ЭпиВакКороной" заболели чуть более 6%, а после "КовиВака" - 0,89%. Не успел народ переварить эти цифры, как следом свои выкладки - уже в целом по стране - дали в ГНЦ "Вектор", где постоянно мониторят эпидситуацию и получают данные из всех регионов. "Данные, полученные с начала вакцинации на территории России, показывают, что доля заболевших через 21 день после получения второй дозы вакцинысоставила 0,66% для "Спутника V", 0,59% для "ЭпиВакКороны" и 0,27% для "КовиВак". Доля заболевших среди всех, кто получил хотя бы одну дозу вакцины, составляет 0,79% для "Спутника V", 1,3% для "ЭпиВакКороны" и 0,93% для "КовиВака", - говорится в сообщении "Вектора".

Почему же расходятся цифры и можно ли по ним судить, какая вакцина "сильнее", а какая "слабее"? Этот вопрос мы задали Алексею Парамонову - он возглавляет клинику "Рассвет", на базе которой уже проводятся клинические исследования тестов и планируются - вакцины.

"Данные, полученные в Петербурге, конечно, интересны, но делать вывод исходя из приведенных цифр, что какая-то вакцина эффективнее другой, все же нельзя. Это результаты обычного мониторинга уровня заболеваемости, - пояснил "РГ" Парамонов. - Хорошо, что такой мониторинг проводится. Это нужно для того, чтобы оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию. Но эффективность применения вакцин по этим данным определить невозможно".

Эффективность вакцин будут проверять в течение года, но уже сейчас ясно: они работают, все три

Показатель эффективности и безопасности вакцин рассчитывают на основании данных третьей фазы клинических исследований, - пояснил эксперт. Сейчас такие испытания продолжают все разработчики. "Такие исследования выполняются по строгому протоколу: они должны быть рандомизированными, чтобы исключить возможность систематической ошибки, проводятся в течение длительного времени и на больших группах участников, - пояснил Алексей Парамонов. - И окончательные результаты станут известны где-то через год после начала масштабной вакцинации. При этом важно, чтобы результаты были опубликованы в рецензируемом медицинском издании - это подтверждает, что исследования проводились корректно. По "Спутнику V" такие публикации уже есть, но по "КовиВаку" и "ЭпиВакКороне" пока нет, и мы вынуждены опираться только на данные мониторинга и заявления производителя".

Такие промежуточные данные и представил на этот раз "Вектор". "Все-таки, прежде чем делать выводы, я бы дождался научных публикаций, - отметил Парамонов. - Но главное, что мы знаем уже сейчас, и представленные данные это подтверждают, все три вакцины работают и защищают нас от коронавируса". Еще одно подтверждение эффективности вакцинации - это легкое течение заболевания, если все же человек заразился после прививки.

Более 98% пациентов с коронавирусом, поступающих на госпитализацию, не были привиты. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. То, что почти все болеющие тяжело, не были вакцинированы, еще раз подтверждает: вакцинация сегодня работает, защищает и спасает жизни, - отметил министр. А глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что хотя вакцины разрабатывались с расчетом на уханьский штамм,но они справляются и с "дельтой".

Взгляд из Германии

Маски останутся с немцами, по меньшей мере, до весны 2022 года - такие планы озвучил глава минздрава ФРГ Йенс Шпан в рамках плана по борьбе с четвертой волной "короны". Предстоящей осенью и зимой гражданам придется по-прежнему носить защиту рта и носа в транспорте, магазинах и других помещениях. Кроме того, непривитых немцев могут не пускать в рестораны и на различные мероприятия. Ранее "РГ" писала о том, что полиция Берлина пресекла несанкционированную акцию противников вакцинации, задержав около 600 человек.

Подготовила Екатерина Забродина