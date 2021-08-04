Ученые заявили о риске генной мутации после тяжелой формы COVID-19

Мужчины, перенесшие коронавирус в тяжелой форме, могут столкнуться с опасными генными мутациями. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Immunology.

Речь идет о гене TLR7. Он кодирует рецептор, важный для распознавания коронавируса и инициирующий иммунный ответ.

Ранее итальянские ученые провели исследование, в котором участвовали мужчины старше 60 лет с тяжелой формой COVID-19. В результате у более чем 2% участников были выявлены генетические мутации в TLR7. Изменения привели к нарушению работы рецептора из-за чего не смог развиться иммунный ответ на вирус.

В новом исследовании ученые проанализировали 14 случаев тяжелой формы COVID-19 у молодых мужчин в возрасте до 50 лет. В результате были обнаружены неизвестные до сих пор мутации гена TLR7.