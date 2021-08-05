Почему ВОЗ не рекомендует ревакцинацию, а многие страны ее проводят

Разлетающаяся по миру "дельта" заставляет разные страны искать новые резервы, чтобы противостоять этому более заразному штамму коронавируса. В России уже фактически объявлена ревакцинация - на прививку (можно "Спутником Лайт", а можно и полным "Спутником V") приглашают тех, кто прививался (или переболел "короной") полгода назад.

В Роспотребнадзоре пояснили: защитный эффект от вакцинации со временем снижается, к тому же "дельта", которая вызывает сегодня семь случаев заболевания из 10, более заразна и приводит к более тяжелому течению COVID-19 у молодежи. Вот почему в нашей стране в рекомендации по профилактике и лечению коронавирусной инфекции включено предложение ревакцинации через полгода. В дальнейшем, когда эпидемия, наконец, будет побеждена, прививаться будет достаточно раз в год, как от гриппа.

"Инкубационный период при заражении "дельта"-вариантом коронавируса более короткий. И, к сожалению, мы видим, что COVID-19 чаще протекает более тяжело - у больных преобладают среднетяжелые, тяжелые формы течения, бессимптомные и легкие формы регистрируются реже, - пояснил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. - Лечение таких пациентов более сложное и продолжительное". В Роспотребнадзоре подчеркнули, что сейчас одна из наиболее уязвимых групп - возраст от 14 до 29 лет, и поскольку именно эта группа людей ведет наиболее активную жизнь в социуме, остается угроза быстрого распространения инфекции. Значит, надо активно вакцинироваться и ревакцинироваться.

Такой же позиции придерживаются многие правительства. В США, например, также объявили о необходимости повторной вакцинации, не согласившись с ВОЗ, призвавшей поделиться "третьими" дозами со странами, где вакцин не хватает и для первой прививочной кампании. В Израиле ревакцинация уже идет: здесь вновь вернули "зеленые" паспорта, закрыли двери общественных мест перед непривитыми, и одновременно приглашают сделать третий бустерный (усиливающий) укол.

Еще одна интересная новость - результаты комбинированного использования нашей вакцины "Спутник Лайт" с тремя зарубежными препаратами - вакцинами AstraZeneca, Sinopharm и Moderna. Введение двух доз "коктейля" российской и одной из трех "ненаших" вакцин в ходе исследования в аргентинской провинции Буэнос-Айрес - оказалось безопасным и эффективным, об этом сообщили в РФПИ. Такие же исследования сейчас проводятся и в России - совместно с AstraZeneca. Как ранее пояснял глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург, принцип гетерогенного бустирования (использования "коктейля" вакцин) вызывает усиленный иммунный ответ и лучше защищает от измененных штаммов коронавируса.

Сейчас одна из наиболее уязвимых групп - молодежь 14-29 лет, ведущая активную жизнь, а потому угроза распространения вируса сохраняется

Почему это происходит, "РГ" попросила пояснить нашего постоянного эксперта, ведущего научного редактора сервиса дистанционного обучения медработников Vrachu.ru Михаила Кагана.

"Комбинирование различных вакцин успешно используется при защите от целого ряда опасных инфекций, например полиомиелита. В этом случае схема вакцинации предусматривает последовательное введение инактивированной цельновирионной вакцины, а через некоторое время - ослабленной живой вакцины, - рассказал эксперт. - Такая комбинация вызывает сильный иммунный ответ. Этот же эффект логично ожидать и при последовательном использовании различных вакцин против COVID-19. Это один из перспективных способов обеспечить людям надежную защиту, особенно учитывая изменчивость вируса, появление новых штаммов и необходимость повторной вакцинации. Комбинация вакцин способна расширить репертуар поствакцинальных антител, что может дать дополнительное преимущество при появлении новых штаммов. Кроме того, комбинирование разных вакцин может облегчить проблемы с производством большого количества доз и в целом улучшить обеспеченность вакцинами. Значит, можно будет нарастить темпы вакцинации и ревакцинации. Но, конечно, прежде, чем вводить такие прививки в широкую практику, необходимо провести клинические исследования и получить доказательства о реальной эффективности и безопасности подобных комбинаций".