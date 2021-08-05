Валерий Вечорко: Нам придется с коронавирусом сосуществовать

Набрала номер телефона главного врача больницы N 15 имени Филатова Валерия Вечорки. Многопрофильный, полуторатысячный столичный стационар, которым он рулит, весь был задействован под ковид. Круглосуточно. Ночью и днем. Все подразделения. Все сотрудники. Выдержали. И продолжают выдерживать. Красная зона, защитные костюмы, строжайший санитарный режим... Ничего пока не отменено. И номер телефона набираю тот, который помечен у меня красными цветом: "контакт на случай ЧП".

Валерий Вечорко: Постковидная эра, безусловно, наступит. Однако она не позволит расслабиться медицинскому сообществу. Фото: Александр Корольков

Как жизнь, Валерий Иванович?

Валерий Вечорко: Во время или после ковида? Ведь теперь само слово "жизнь" подразумевает, что мы, безусловно, победим пандемию. Выйдем победителями, хоть и с большими потерями. Никогда еще в нашу современную эпоху с хорошо развитой медицинской инфраструктурой, новейшими лечебными методиками и оборудованием один крохотный микроорганизм не держал в напряжении и страхе всю планету.

Но победим же пандемию?

Валерий Вечорко: Вряд ли коронавирус исчезнет из нашей жизни. И уж точно не покинет экосистему Земли. Нам придется с ним сосуществовать. Хотя прийти к паритетному сосуществованию будет не так просто. Ковид наступает практически без перерывов и антрактов. Так называемые "волны" мы наблюдали. Но фактически люди продолжали болеть и между "волнами".

И это сейчас принято сравнивать с приходами того же гриппа...

Валерий Вечорко: Принято. Однако, если сравнивать с сезонными приходами гриппа, то здесь совсем иная картина. Например, была надежда на жаркое лето. И природа как бы нам подыграла: непривычная жара. Но наша надежда на то, что болезнь возьмет передышку, не оправдалась. Напротив, разгар данной третьей волны пришелся как раз на пик довольно жаркого нынешнего лета. К сезону гриппа мы готовимся заранее: если ждем вспышку в октябре-ноябре, то прививочная кампания проходит в августе-сентябре.

А как быть сейчас с данным заболеванием?

Валерий Вечорко: Сейчас идет наработка коллективного иммунитета. То есть количество переболевших в средне- и тяжелых формах + привитых должно составлять 70-80%. Да, за счет активной кампании вакцинации число заболевших идет на спад. А что же дальше? Дальше основой безопасности станет процесс ревакцинации. Когда, в какие сроки ее проводить? Тут такой разброс мнений и рекомендаций.

И в этом разбросе активно участвуют не только и даже не столько специалисты. В наше время в вопросах охраны здоровья, борьбы с болезнями чуть ли не все таковыми себя мнят...

Валерий Вечорко: Ирина Григорьевна, пусть это останется за рамками нашего разговора. Вероятнее всего, пока ревакцинация должна проводиться у человека раз в полгода. Все будет зависеть от длительного изучения стойкости поствакцинного иммунитета, а также иммунитета после болезни. Возможно, будут изобретены более совершенные вакцины, и тогда межпрививочный период существенно увеличится. Если же будет найдено эффективное этиологическое или патогенетическое средство, то и ковид нам не будет страшен. Хотя при вирусных заболеваниях сделать это сложно. Вирусы - очень мутагенные частицы с прекрасными способностями "ускользать" как от иммунитета, так и от лекарств.

Вирусы - очень мутагенные частицы с прекрасными способностями "ускользать" как от иммунитета, так и от лекарств

Но так или иначе постковидная эра наступит.

Валерий Вечорко: Обязательно! Однако она не даст расслабиться медицинскому сообществу. На первый план выйдут проблемы реабилитации. А возможно, и продолжения лечения пролонгированных форм ковида. Кстати, именно об этом в последнее время говорят все больше и чаще! Учитывая, что при данном заболевании затрагиваются практически все органы и системы, возникают проблемы со свертывающей системой крови и различными ошибками в иммунной системе. Это не только поражение, но и вовлечение в патологический процесс почти всех органов и систем: легкие - фиброзы, сердце - миокардиты и сердечная недостаточность, головной мозг - астенический синдром, депрессии, нарушение обоняния, вкуса, утомляемость, мышцы и нервы - миалгии и нейропатии, суставы - артралгии, кишечник - колиты и дисбиоз, печень - жировой гепатоз, почки - тубулопатии. И есть еще последствия тромбозов - инфаркты, инсульты, ампутированные конечности вследствие периферических тромбозов. Ошибки в иммунной системе - это развитие после ковида аутоимунных заболеваний: ревматоидный артрит, дерматомиозит и так далее. А также из-за иммуносупрессии может вырасти онкологическая заболеваемость. Все профили медицинской науки будут задействованы для решения возникающих проблем.

Еще какое-то время будет необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию, санитарные мероприятия. Нельзя будет допустить, чтобы "джин" снова вырвался из бутылки в виде какого-либо мутировавшего монстра микроскопического размера. "Мал да удал" - хотелось бы применить эту поговорку, но она имеет все-таки более оптимистичный контекст. Наш "малец" зубаст и клыкаст, принес много горя и потерь всему человечеству. Поэтому будем не только верить в лучшее, а действовать с целью уничтожения коварного врага, чтобы можно было жить в постковидном мире!

Постковидный мир... Валерий Иванович! Мягко говоря, не очень привлекательно звучит данное словосочетание.

Валерий Вечорко: Согласен. Но вирусам миллионы лет. Человечество - ребенок по сравнению с ними. И нет никакой гарантии, что природа не преподнесет нам новое испытание. Это законы биосферы... Выживает сильнейший. Но на данном этапе, в наше время, мы обязаны победить!

Спору нет! Обязаны.

Валерий Вечорко: За время пандемии в какой-то степени что-то упустили. Все силы были брошены на ковид. Иного варианта не было. Но другие заболевания никуда же не делись. Люди по-прежнему продолжают болеть, и не только ковидом. Кто-то не успел получить вовремя помощь по тяжелейшему хроническому заболеванию и ушел в мир иной. Кому-то к сопутствующим болезням добавился ковид. Им тоже не повезло. Если взять нашу Филатовскую, то, конечно, к нам сейчас поступают одни ковидные. Но часть из них страдает сопутствующими заболеваниями, которые мы продолжаем лечить.

У больницы N 15 имени Филатова сложилась репутация, при которой немало пациентов, страдающих тем или иным заболеванием - не ковидом, - хотят попасть на лечение в 15-ю. Лестно? Как относитесь к такой популярности?

Валерий Вечорко: Лестно, конечно. Хотя цену всему я очень хорошо знаю. Безусловно, такая оценка приятна. Будем и впредь оказывать качественную медицинскую помощь на самом высоком уровне.

Хотя бы в обозримом будущем 15-я больница станет принимать плановых и экстренных пациентов без ковида? Или будет срабатывать маршрутизация, и таких пациентов будут направлять в другие медицинские учреждения?

Валерий Вечорко: Недавно к плановой работе уже вернулись двенадцать столичных стационаров. Мы тоже хотим вернуться в нашу привычную рабочую атмосферу, оказывать медицинскую помощь больным с патологиями сердечно-сосудистой системы, органов зрения и другими болезнями. Но для этого нам надо собраться с силами. Всем! Не только медицинскому сообществу, но и населению страны. Надо максимально сделать так, чтобы популяционный иммунитет, крайне необходимый для того, что выиграть эту битву с ковидом, достиг уровня 70-80%. А для этого необходима вакцинация.