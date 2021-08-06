Попова: Россия научилась быстрее справляться с подъемом заболеваемости COVID-19

Россия научилась справляться с подъемом заболеваемости COVID-19 за четыре недели. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, ранее этот период составлял два с половиной месяца.

"Это два инкубационных периода. Напомню, что прошлой весной это было гораздо больше. Осенью, в начале зимы это было практически 2,5 месяца, сегодня мы научились с этим справляться за четыре недели, но когда мы делаем все своевременно и правильно", - объяснила она.

Попова отметила, что сейчас рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в 35 регионах, в 15 из которых он превышает среднероссийские показатели.