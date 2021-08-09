Гинцбург заявил, что коронавирус станет полностью управляемым

Коронавирус станет полностью управляемым заболеванием, считает директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, это станет возможным благодаря вакцинации населения, а сами вакцины станут еще более эффективными.

"Мы создадим адекватные меры, средства борьбы против этой инфекции и вытесним ее из разряда вновь возникающих в разряд того заболевания, которое сейчас называется вакциноуправляемое - как корь, краснуха и все прочее", - цитирует Гинцбурга ТАСС.

Так, вакцинация сможет защитить человека от вируса на срок более двух лет, защита будет создаваться на клеточном уровне. Он пояснил, если исходно образовалось 100 клеток памяти, то после второй дозы вакцины их будет уже 10 тысяч.

"И если при однократном введении клетки памяти защищают в течение 3-5 месяцев, то при двукратном более двух лет", - подытожил Гинцбург.