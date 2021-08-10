Прививки против COVID-19 - по-прежнему самая обсуждаемая тема. "РГ" - Неделя собрала самые актуальные вопросы наших читателей. На них ответил наш эксперт, главный врач второго диагностического отделения клиники "Медицина" (Клиника академика Ройтберга) Максим Терский.

Хотела сделать прививку "Спутником Лайт", но мне отказали - сказали, нельзя по возрасту (мне 70 лет). И предложили сделать "Спутник V". Не понимаю: ведь говорят, что "Спутник Лайт" - это та же вакцина, что и первая доза "Спутника V". Получается, одну дозу из-за возраста вводить нельзя, а две - можно? Объясните, пожалуйста.

Максим Терский: У пожилых реактивность иммунитета нередко снижена. Поэтому, чтобы достичь нужного эффекта, лучше пройти полный курс вакцинации. В инструкции к вакцине указано, что "Спутник Лайт" предназначена для профилактики новой коронавирусной инфекции у взрослых от 18 и до 60 лет. "Спутник V" - от 18 лет и старше.

В ВОЗ говорят, что ревакцинация пока не нужна. Но у нашего минздрава другие рекомендации - те, кто привился больше чем полгода назад, должны пройти ревакцинацию. При этом не совсем понятно - теперь надо будет делать прививку каждые полгода или все же через год?

Максим Терский: Действительно, глава ВОЗ Тедрос Гебреисус заявил недавно, что ревакцинацию проводить пока не нужно - лучше направить больше доз противоковидных вакцин в третьи страны, которые отстают в проведении первых прививок. Также есть заявление FDA (Food and Drug Administration - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов), в котором тоже говорится, что ревакцинация в настоящее время нецелесообразна. При этом в FDA не отрицают, что ревакцинация в принципе возможна, что она будет полезна. Но статистика, которая есть в США на данный момент, говорит, что привитые ранее люди или те, кто переболел, в случае повторного заражения не подвергаются риску смерти и тяжелому течению заболевания. Поэтому и ревакцинировать их незачем.

У некоторых людей даже после двукратной вакцинации антитела не вырабатываются

Позиция Минздрава России отличается, но не противоречит тому, что заявляют ВОЗ и FDA. При сложной эпидситуации (а она в нашей стране пока остается сложной) ревакцинацию необходимо проводить один раз в шесть месяцев. Когда будет достигнут коллективный иммунитет (защиту будут иметь 80% взрослого населения), прививку можно будет делать один раз в 12 месяцев. То есть когда эпидемия закончится, вакцинацию можно проводить один раз в год - как это происходит с профилактикой гриппа.

Некоторые врачи говорят, что и переболевшим COVID-19 чуть ли не сразу после выписки из больницы желательно вакцинироваться. Получается, это фактически такая же ревакцинация - ведь после болезни у человека сохраняются защитные антитела. Может, переболевшим все-таки стоит повременить?

Максим Терский: После выписки действительно желательно вакцинироваться. При этом не вижу смысла делать прививку людям, которые только что переболели и у них высокий уровень антител RBD (его показывает тестирование количественным методом). Все-таки я бы смотрел уровень антител, именно RBD - это нейтрализующие коронавирус антитела. Если после заболевания этот показатель высокий - смысла вводить вакцину нет. Когда уровень понизится, лучше защититься прививкой.

Какую вакцину выбрать для ревакцинации: ту же, что уже вкалывалась раньше, или лучше другую? Сейчас, например, в Москве доступен для ревакцинации "Спутник V" и "Спутник Лайт". Если брать "Спутник V", то какой компонент вкалывается - первый или второй? А если ревакцинироваться "КовиВаком", что будет?

Максим Терский: Вот позиция регулирующих органов: неважно, какую вакцину вы будете вводить, ревакцинируйтесь той, которая есть в наличии. Но мое мнение - если вы прошли полную первичную вакцинацию, например, "Спутником V", то лучше ревакцинироваться "КовиВаком". Почему? Потому что "Спутник V" - это векторная вакцина, которая содержит аденовирус человека (этот вирус, собственно, и доставляет в организм генный материал коронавируса). Поэтому иммунитет после прививки возникает не только к коронавирусу, но и, собственно, к вектору - аденовирусу. Если при ревакцинации этот иммунитет еще сохраняется, то при повторном введении той же векторной вакцины может быть сниженный иммунный ответ. Аденовирусы просто "не долетят" до своих мишеней, так как будут нейтрализованы иммунитетом. Из этих соображений после прививки "Спутником V" лучше ревакцинироваться "КовиВаком".

Но должен отметить, что среди специалистов есть и другое мнение, и, возможно, будет рекомендация - повторно прививаться "Спутником Лайт" или "Спутником V". Какая-то эффективность после их введения тоже будет, но какая, мы пока не можем сказать, пока таких данных просто нет.

Бывает, что после первой вакцинации (двумя дозами) не у всех вырабатываются антитела. Что делать в таких случаях? Может, стоит через 2-3 месяца после второй дозы сдать анализ на антитела, и если их нет, снова сделать прививку, но уже другой вакциной?

Максим Терский: Действительно, в случае со "Спутником V" после введения первого компонента, по данным производителя, эффективность вакцинации составляет около 70%. Поэтому и нужно вводить второй компонент. Второй компонент содержит другой вектор, другой серотип аденовируса, и в принципе мы видим, что после введения второго компонента эффективность повышается, антител становится больше. У "Спутника V", как заявляет производитель, - до 91%. Но у некоторых людей и после двукратного введения вакцины антитела не вырабатываются. В этом случае можно сделать третью прививку - другим препаратом.

Есть ли рекомендации по подготовке к ревакцинации для тех, у кого после первых прививок повышалась температура, болела голова, были другие побочные эффекты? Кому стоит воздержаться от ревакцинации?

Максим Терский: В инструкциях к вакцинам указано, что любой уровень антител не является противопоказанием к ревакцинации. Мы можем вводить вакцину, даже если уровень антител высокий. Другой вопрос, зачем это делать, если мы с большой долей вероятности знаем, что человек защищен.

Что касается побочных действий вакцины, в рамках того, что описано в инструкциях по применению препаратов, это также не является противопоказанием к ревакцинации. Это нормальное явление и как раз косвенно свидетельствует, что организм ответил на препарат. Поэтому, если вы сделали прививку с соблюдением всех рекомендаций по подготовке и соблюдали режим после нее, но у вас были побочные эффекты, это не является противопоказанием к ревакцинации. Ее стоит провести.

Но при этом я, повторяю, рекомендую мониторить антитела количественным методом. Если количество антител значительно больше референсного значения (оно указано в результатах теста), то можно подождать. Снижение уровня антител происходит по-разному: у кого-то долго держатся антитела, у кого-то быстро исчезают, поэтому мониторинг важен.