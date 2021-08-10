Инфекционист назвал симптомы постковидного синдрома

Даже у пациентов, перенесших коронавирус в легкой или бессимптомной форме, может развиться постковидный синдром, заявил врач-инфекционист Андрей Поздняков.

По его словам, длительность синдрома составляет обычно до 4,5 месяца с момента появления. Наиболее частыми его проявлениями являются нарушение функции легких, в том числе одышка, и невосстанавливающееся насыщение кислородом. С такими симптомами сталкиваются до 70% пациентов.

Кроме того, у многих переболевших проявляется астеновегетативный синдром, нервное расстройство, включающее повышенную утомляемость, снижение концентрации внимания и раздражительность. "Различные функционально-неврологические нарушения встречаются у 50-60% пациентов с постковидным синдромом", - заявил врач в беседе с РИА Новости.

Со стойкими неврологическими нарушениями сталкиваются примерно 30% переболевших, с поражениями сердца - 20-25%, с поражением сосудов - 50%, на проблемы с ЖКТ, включая нарушения функции печени и поджелудочной железы, приходится до 30%.

При этом инфекционист отметил, что течение заболевания не влияет напрямую на тяжесть постковидного синдрома, зато влияет иммунитет. Так, пациент с ослабленным иммунным ответом обычно легче переносит коронавирус, ведь организм не будет остро реагировать. Однако этот фактор способствует длительному пребыванию инфекции в организме, что усиливает поражение систем и органов.