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Рубрика: Общество

Ковид искажает наше восприятие продуктов. Что в таких случаях делать

Текст: Елена Мационг
Российская газета - Неделя № 181(8532)
Сочный стейк пахнет хлоркой, чай с малиной отдает стойким рыбным "ароматом", а облепиха почему-то приобрела гнилостный запах. Все это истории людей, перенесших коронавирус, а потом вдруг обнаруживших, что они отчетливо ощущают странные запахи от привычных продуктов.
Странный, непривычный запах еды - один из симптомов заражения коронавирусной инфекцией. Фото: frantic00 / iStock Странный, непривычный запах еды - один из симптомов заражения коронавирусной инфекцией. Фото: frantic00 / iStock
Странный, непривычный запах еды - один из симптомов заражения коронавирусной инфекцией. Фото: frantic00 / iStock

Что за удивительное свойство мы приобрели? "Заработает" ли когда-то обоняние нормально? На эти вопросы "РГ" попросила ответить кандидата медицинских наук, доцента кафедры оториноларингологии Уральского государственного медицинского университета Ксению Карташову.

Фото: iStock
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Ксения Игоревна, что с нашим носом сделал ковид, что говорит наука?

Ксения Карташова: Как наш организм распознает запахи, в двух словах и даже в одной статье, конечно, не расскажешь, но все же попытаюсь это сделать. Предположим, мы почувствовали запах клубники, лимона или свежеприготовленного борща. Что происходит в этот момент? Это значит, что молекула запаха растворилась в респираторной зоне нашего обонятельного тракта, произошел переход ее химической энергии в энергию нервного импульса с помощью достаточно сложных процессов. И вот мы ощутили тот самый удивительный запах клубники или лимона. Но это в здоровом состоянии, пока нас не атаковал ковид. Когда вирус попадает в наш организм, он поражает, к счастью, не сами респираторно-обонятельные нейроны, а поддерживающие, питающие их клетки. Если нейроны лишаются этих клеток-помощников, они перестают нормально функционировать и распознавать запахи. Кроме того, накапливаются незрелые нейроны, которые пока еще не "набрались опыта" в распознавании запахов. По одной из научных теорий, именно незрелые нейроны, как плохие ученики, повинны в том, что мы воспринимаем запахи в искаженном виде. Они дают нам неправильные сигналы. Тут все индивидуально, у каждого может возникнуть своя картина искаженных запахов.

Кроме того, появились новые данные клинических исследований пациентов, которые тяжело перенесли коронавирус. Зафиксировано, что у некоторых из них произошли изменения в гиппокампе, - в той части головного мозга, которая участвует в механизмах формирования эмоций, памяти. А надо сказать, вся цепочка восприятия запахов проходит у нас рядом с гиппокампом, именно поэтому у нас определенные запахи вызывают стойкую эмоциональную память. Уловили, например, легкий аромат духов, и тут же вспомнили человека... Поэтому нарушения в этой зоне мозга могут вызывать и искаженное восприятие запахов.

Расскажу о своем опыте. Я перенесла ковид бессимптомно, у меня есть антитела. Обоняние не теряла. А недавно иду по улице и чувствую, кто каким гелем помылся. Почему у меня такое обостренное восприятие запахов? Что со мной произошло?

Ксения Карташова: Вы же все равно перенесли ковид, пусть бессимптомно. Контакт инфекции с организмом все равно произошел, со всеми вытекающими из этого последствиями. По статистике, 68 процентов пациентов теряют обоняние при ковиде. Спустя какое-то время многие из них ощущают искаженное восприятие запахов.

По статистике, 68 процентов пациентов теряют обоняние при ковиде

Через какое время восстанавливается обоняние у переболевших ковидом?

Ксения Карташова: Тут все индивидуально, у кого-то на пятый день, а у кого-то и на восьмой месяц после болезни обоняние отсутствует.

Ключевой вопрос

Как восстановить обоняние?

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Ксения Карташова: Никаких волшебных спреев для восстановления обоняния нет, все это маркетинговые ходы фармкомпаний. А вот обонятельные тренировки помочь могут. Берем эфирные масла - лимона, гвоздики, розмарина, эвкалипта. Наносим на ватный диск и вдыхаем по 20-30 секунд. При этом вспоминаем, какой это был запах. Представляем, какая у лимона кожица, какой он запашистый, когда мы кладем его в чай, и т.д. То же самое и с другими запахами. Чем чаще тренируется человек, тем эффективнее идет процесс восстановления обоняния. Можно еще увлажнять спреями, содержащими морскую соль, оболочку носа. У нас ведь экология не особо благополучная, и делать это необходимо и без пандемии. Врачи-неврологи рекомендуют витамины.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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