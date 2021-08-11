Гинцбург: Отсроченное влияние вакцины "Спутник V" на здоровье исключено

Вакцина "Спутник V" не содержит вирусов, способных размножаться в организме, и не может повлиять на структуру ДНК человека. Об этом сообщил сегодня глава НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Исходя из того, как сконструирован "Спутник V", это исключено. "Спутник V" не является живой вакциной. Даже теоретически исключены возможные влияния вакцины на наследственность человека", - сказал Гинцбург журналистам.

Он также отметил, что прививаться надо обязательно, поскольку COVID-19 в 70% случаев имеет последствия для здоровья и иногда даже приводит к инвалидности.

"Данное заболевание в 70% случаев не проходит бесследно. Наблюдаются большие, длительные осложнения", - сказал Гинцбург.

Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом России год назад - 11 августа 2020 года. За прошедший год в Центре Гамалеи также создали облегченную версию - вакцину "Спутник Лайт" (она содержит первый компонент "Спутника V"), которую применяют для ревакцинации. Гинцбург также сообщил, что он ревакцинировался именно этой вакциной. Кроме того, продолжаются клинические исследования назальной вакцины от коронавирусной инфекции, не требующей инъекции - ее, как ожидается, можно будет применять у маленьких детей.