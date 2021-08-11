Привитый интраназальной вакциной от COVID-19 рассказал об ощущениях

Вакцину капают в нос, у нее сладковатый вкус, побочных эффектов после прививки нет, рассказал один из привившихся новой вакциной от коронавируса в виде капель, пишет РИА Новости.

Препарат разработан центром им. Гамалеи и сейчас проходит доклинические испытания.

Вся процедура вакцинации им занимает меньше минуты. Отмечается, что в момент закапывания нужно глубоко вдохнуть.

В центре им. Гамалеи пояснили, что назальный препарат переносится легче, чем инъекция. Каких-то побочных эффектов после его применения ни в день вакцинации, ни на следующий у добровольцев не отмечалось. Температура была в норме, мышечной боли, головной, кашля и насморка не было. Иммунитет после такой прививки формируется в зоне носоглотки. Интраназальную вакцину пробовали давать детям 8-9 лет, у которых также не было никаких побочных эффектов.