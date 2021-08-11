В Роспотребнадзоре рассказали о последствиях при отказе от вакцинации

При отсутствии вакцинации населения от коронавируса на достижение коллективного иммунитета потребовалось бы не менее 7 лет. Об этом сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Для того, чтобы иммунитет к коронавирусу выработался у 60-70% населения естественным путем, потребовалось бы 7-10 лет", - сказал он в эфире Первого канала.

По словам Горелова, за это время погибло бы много людей. Он подчеркнул, что вакцинация спасает жизни не только тех, кто сделал прививку, но и тех 6% граждан, которым нельзя вакцинироваться.

Эпидемиолог также напомнил, что вакцинация - это один из способов остановить возникновение новых штаммов коронавируса, поскольку его мутации происходят только в организме без иммунитета.

Сегодня полностью привились от коронавируса 28,5 млн россиян, вакцинацию хотя бы одним компонентом прошли почти 40 млн граждан, следует из данных портала gogov.ru.